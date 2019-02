Näillä artisteilla jorataan Himos Juhannus – lavalla nähdään muun muassa JVG ja Bomfunk MC's

Himos Juhannus biletetään tänä vuonna 20.–22. kesäkuuta Jämsässä Himos Parkissa. 21. kertaa järjestettävä Himos Juhannus on julkaissut ohjelmistonsa, jossa kirkkaimpina niminä ovat JVG, Popeda, Kaija Koo, Elli Haloo, Elastinen, Bomfunk Mc´s, Teflon Brothers, Juha Tapio, Ellinoora ja lähes lapsuusseuduillaan esiintyvä Vesala.

Muita esiintyjiä ovat muun muassa Reino Nordin, Sanni, Apulanta, Pikku G sekä Raskasta Suomipoppia, joka on Raskasta Joulua -produktion pophitteihin erikoistunut versio.

– Himos Juhannuksen ohjelmakakku on tänäkin vuonna monipuolinen. Ohjelma koostuu niin Juhannuksen ikisuosikeista kuin uusistakin nimistä, genreen ja karvoihin katsomatta. Se on kuitenkin varmaa, että järjestyksessään 21. Himos Juhannus on kolme päivää täynnä hittejä, tapahtuman tuotantopäällikkö Anniina Havukainen sanoo.

Himos Juhannuksen oheisohjelma, ruokamaailmat sekä muut palvelut julkaistaan myöhemmin keväällä 2019. Telttailu Himos Juhannuksessa on tuttuun tapaan maksutonta, mutta autojen tuomisesta leirintäalueelle peritään maksu.

Viikonlopusta vastaava Nelonen Media Live Oy on tapahtumatuotantoon erikoistunut yritys. Se tuottaa tapahtumia, festivaaleja ja konsertteja eri puolella Suomea. Nelonen Media Liven tuottamia festivaaleja ovat Himos Juhannuksen lisäksi Iskelmä Festivaali, Suomipop Festivaalit Jyväskylässä ja Oulussa sekä Kuopiorock -festivaali. Nelonen Media Live on osa Sanoma-konsernia.