Näillä grillimestarin knopeilla suu makiaksi kesällä

Suomen Grillimestari 2019 on oikea ihminen kertomaan Keskisuomalaisen lukijoille, miten viettää hieno grillikesä. Onneksi kyseisen tittelin haltija on jyväskyläläinen, hotelli Sokos Hotel Alexandran keittiössä toimiva Maria Åhman, 24. Joten mennään suoraan asiaan.

Maria Åhman, miten saa grilliruoan onnistumaan tänä kesänä?

– Siinä ovat osatekijöinä oikea ajoitus, lämpötila ja itse grilli. Sekä tietenkin grillattavat ainekset.

– Jos haluat grillata annoksia, pidä huoli, että grillattavat valmistuvat oikeaan aikaan. Ei niin, että liha on jo kuivaa ja perunat vielä raakoja. Valitettavasti mitään yksityiskohtaista ja yleispätevää neuvoa ei voi antaa, kun kaikki riippuu grillattavasta. Reippaalla kokeilumielellä ja mielikuvituksella pääsee kuitenkin pitkälle.

– Lämpötila on tärkeä. Voit varmistaa esimerkiksi Googlesta, mikä olisi valmistettavan lihan ihannesisälämpötila tai katsoa, minkälaisena itse tykkäisit valmistamasi raaka-aineen syödä. Apunasi voit käyttää lämpömittaria, jolla voit varmistaa toivotun sisälämmön. Makkara on valmis, kun siinä on kaunis, ruskehtava väri. Kasvikset ovat parhaimmillaan, kun niissä on kaunis grillauspinta ja ne ovat sopivat pehmeitä. Itse jätän aina pienen suutuntuman.

Entäpä se grillin valinta?

– Oma suosikkini on hiili. Hiilillä saa parhaiten grillattavaan maun ja värin. Puu on verrattavissa hiileen. Sähkögrillistä en niinkään pidä, kun se ei paista tasaisesti ja sillä on vaikea saada oikeaa grillauksen makua tai pintaa grillattavalle. Kaasu on helppokäyttöinen, usean grillaajan yleisin valinta. Kaasulla grillatessa on kuitenkin hyvä varoa, ettei rasva tai marinaadi syty palamaan. Silloin grillattavaan tulee kaasun maku. On grillattava lämmöllä, ei tulella.

Kiitos tästä. Mutta otetaanpa viikonloppu, jolloin olet ystäviesi kanssa mökillä ja sinä valikoidut yllättäen kokiksi. Mitä laittaisit?

– Naudan entrecote on mun ehdoton suosikki. Itse valmistan sen medium plussaksi. Mukaan erilaisia kaaleja, jotka ovat tänä kesänä mun lemppareita. Käytän muutoinkin kausituotteita. Juuri nyt mukaan varhaisperunoita, ruskistettua voita ja kevätsipulia. Lisäksi kampasimpukkaa ja jättikatkaravun pyrstöjä. Ja pari salaattia.

Entä jos valinta kohdistuisi kalaan?

– Laittaisin turskaa. Turskan grillaaminen on haastavaa mutta palkitsevaa. Täytyy vain varoa, ettei se mene liian kuivaksi.

Ja juomaksi?

– Erikoisoluet tai viiniä. Itse kysyn usein vinkkejä viinin asiantuntijoilta juoman valintaan. Rentoon illanviettoon oluet sopivat erinomaisesti.

Åhmanin perheessä on grillattu aina. Kuulemma siitä lähtien on grillilihaa syöty, kun ovat hampaat tulleet. Ei siis ihme, että perheessä on kaksi grillimestaria.

– Joo, mun pikkusisko voitti saman kisan viime vuonna. Sovittiin silloin, että voittaja antaa toiselle tonnin palkinnosta (10 00 euroa). Noh, tänä vuonna minä voitin, joten ollaan nyt sujut, Maria Åhman sanoo.

Lopuksi vielä kaksi tärkeää havaintoa ammattilaisen silmin.

– Täytyy antaa täydet propsit siitä, että grillaaminen ei ole enää vain miesten juttu, vaan naiset ovat alkaneet grillata yhä enemmän. Samalla se muuttaa kulttuuria. Vegaaniruoka esimerkiksi kasvaa nyt markkinat myllertäen.

Mutta onkos jotain, mitä grillimestari itse ei suuhunsa pane?

– Sisäelimiä, kuten maksaa ja munuaisia vieroksun. Toki voin sanoa, että kaikkea voin kokeilla ja maistaa, Maria Åhman sanoo.