Tykkään tieteestä, kodistani, kahviloista, kirjoista, kirjoittamisesta, Helsingistä, museoista, työstäni, sienestyksestä, vegeruoasta, kuljeskelusta ja pingiksestä.

Näin aloittaa viestinnän ammattilainen Mari Koistinen esittäytymisensä omassa Tinder-profiilissaan.

Hymy ja itselle tärkeiden asioiden esilletuominen heti kättelyssä ovat niitä asioita, joihin Koistinen kehottaa uutuuskirjassaan Digideiteillä (Otava 2018) verkkoja viritellessä. Kirja sukeltaa itse asiaan eli kumppanin löytämiseen deittisovelluksissa.

Tietokirjailijan opas on eräänlainen deittivalmentaja, joka auttaa lisäämään oman profiilin houkuttelevuutta ja vähentämään viestinnässä syntyviä karikoita.

Liperiläissyntyinen ja Helsingissä asuva Koistinen arvelee, että tässä, kuten monessa muussakin asiassa, sukupolvien välillä on eroja. Nuoremmat ovat tottuneempia ottamaan ja lataamaan itsestään kuvia.

Kun deittimarkkinoilla sitten on kaikenlaisia ihmisiä aina heihin, jotka ovat opiskelleet deittailun aakkoset lavatansseissa, niin oman kiinnostavuuden esilletuominen tai tapakoodisto uudessa ympäristössä ei välttämättä ole tuttua. Kukapa ei tuntisi kaveria, joka on ajautunut viestien viuhuessa myös umpikujiin ja karikoihin.

– Digimaailman kommunikoinnin vaikeudet tulevat esille myös deittimaailmassa. Se on erilaista kuin kasvokkain, mikä tuo omat haasteensa. Kun puhutaan vielä niinkin merkityksellisestä asiasta kuin rakkauden etsimisestä, niin siihen mennään monesti aika tunteella mukaan.

Koistinen paneutuu paljon kirjoitettuun kieleen, jota tulkitaan monin tavoin ja toimitaan sen mukaisesti.

– On suuri kiusaus vastata heti jotain ärhäkkää, jos toisen viestintä tai viestimättömyys aiheuttaa itsessä puolustusreaktion. Parempi olisi malttaa hetki, rauhoittua ja lukea viesti uudelleen. Mitä toinen oikein kirjoittikaan?

Väärinymmärryksiä voi syntyä esimerkiksi siitä syystä, että digiympäristössä ei tavata kysyä, onko sopiva aika keskustella.

– Viesti voi tulla väärällä hetkellä, ja sitten tulee kirjoiteltua sen mukaisesti.

Koistinen huomauttaa, että väärinymmärryksiä sattui myös aikana, jolloin kirjoitettiin kirjeitä, joten ilmiö ei ole uusi.

Modernia nettideittailua miksataan nykyään perinteisiin tutustumiskeinoihin.

– Sen perusteella, mitä olen sivusilmällä seuraillut senioripuolta, niin olen saanut käsityksen, että vanhemmat käyttäjät vaihtavat alttiimmin puhelinnumeroita ja jatkavat tutustumista puhelimessa. Oma sukupolveni saattaa ajatella, että ”en todellakaan halua puhua puhelimessa kenenkään kanssa!”

Kuvalla on paljon merkitystä. Suurin ongelma on Koistisen mukaan se, että kuvasta ei erota, minkänäköinen ihminen vastassa on.

– Tässäkin nähdään sukupolvien väliset erot. Olemmeko tottuneet olemaan kuvattavana ja katsomaan itseämme kuvissa? Minulle se on helppoa, mutta ymmärrän ihmisiä, jolle kuvassa oleminen on hankalaa.

Kuvavirtaa katseltuaan Koistinen on pannut merkille, että aurinkolasit ovat yksi yleisimmistä ”turvaesineistä”, jotka estävät mielikuvan muodostamisen.

Omien kasvojen paljastaminen kuitenkin kannattaa. Samoin itsestä kertominen rehellisesti.

– Jos olet treffeille mentyäsi niin erinäköinen, että toinen pettyy, niin se ei ole hyvä lähtökohta. Jenkkitutkimuksen mukaan yllättävän moni mies valehteli pituuttaan ylöspäin ja naiset painoaan alaspäin. Jos suhde alkaa siitä, että toinen on kertonut itsestään väärää tietoa, niin kuinka häneen voi luottaa jatkossakaan? Mari Koistinen sanoo.

Lemmikki auttaa lemmenkipeitä

Näin tietokirjailija Mari Koistinen neuvoo deittailijaa esittäytymisessä parisuhdemarkkinoilla.

1. Ota houkutteleva kuva

Pääkuvalla luot ensivaikutelman itsestäsi. Kuvia kannattaa olla useampia, koska tämän tiedetään lisäävän matchien määrää. Panosta erityisesti ensimmäiseen kuvaan. Pyydä kaveria ottamaan kuva tai käytä ajastettua laukaisua. Ojentuva käsi ei näytä yhtä hyvältä kuin luonteva asento. Suoraan edestä otettu kuva vetoaa enemmän kuin sivulta tai takaa otettu.

Jos kuitenkin päädyt ottamaan kuvan itse ja mahdollisesti vieläpä peilin kautta, katso kameraa suoraan silmiin.

Älä kuvaa kylpyhuoneessa äläkä alusvaatteisillasi. Unohda myös aurinkolasit ja hattu – molemmat vähentävät kiinnostusta osoittavia ”pyyhkäisyjä”.

Syytä on kaihtaa myös liian virallisia kuvia, jotka saattavat olla hieman liian jäykkiä deittipalvelun henkeä ajatellen. Paras kuva on niin sanottu paras arkiminäsi.

Hymyily kannattaa. Tinderin mukaan hymyilevät kasvot saavat 14 prosenttia enemmän oikealle pyyhkäisyjä, joilla osoitetaan kiinnostusta profiilia kohtaan.

Oikaise ryhtiäsi ja näytä kuvalla, että rakastat itseäsi.

Paljasta kasvojesi lisäksi vartalosi jossakin lisäkuvassa. Toisinaan vastapuoli voi kokea tulleensa huijatuksi, jos hän on kuvitellut kasvojen alle tietynlaisen vartalon.

2. Ole sporttinen mutta älä liian sporttinen

Saliselfie peilin kautta ilman paitaa? Ei kannata. Vastapuoli voi pitää kuvaa pullisteluna.

Urheiluharrastusten esitteleminen sinällään on hyvästä – mutta sitäkään ei kannata tehdä liikaa. Liian paljon aktiviteeteistaan kertova voi antaa itsestään mielikuvan, että millekään muulle ei ole aikaa elämässä.

Unohda profiilikuvana oleva maisema tai auto.

3. Ota lemmikki mukaan kuvaan (mutta ei apinaa)

Tämä resepti näyttää toimivan. Eläimen kanssa poseeraavan henkilön kanssa on helppo aloittaa keskustelu. Erityisesti koirat tuntuvat vetoavan keskimääräistä enemmän. Jos eläin ei ole omasi, kerro sekin, niin vastapuoli ei pety. Villieläinten kanssa otettuja selfeitä kannattaa kuitenkin välttää, koska niihin liitetään eläinten oikeuksien polkemista. Ei siis tiikereitä ja apinoita kuviin!

Myös metsästysharrastajan saaliseläimiin voi liittyä riski. Haluaako vastapuoli nähdä verisen hirven tai kuolleen kalan?

4. Mistä voi puhua alussa?

Älä ainakaan aloita seksillä. Ruoka on hyvä ja helppo aihe, samoin viikonlopun viettotavat. Näistä vastapuoli saa jo hyvän käsityksen, miten toinen haluaa vapaa-aikaansa käyttää.

5. Kirjallinen viestintä on taitolaji

Älä jatka väkisin, jos viestittely lopahtaa. Erään yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan Tinderissä käydyistä keskusteluista vain puolet jatkui kahta viestiä pidemmälle.

Digideittailun hengessä on oikeus jättää vastaamatta siitä huolimatta, että teitä kohtasi match (molemmat kiinnostuivat toisesta). Jos toinen ei lähetä viestiä, voi olla, että kyseessä on vahinkopyyhkäisy (tykkääminen osoitetaan pyyhkäisemällä oikealle), hänellä voi olla paljon matcheja, hän käyttää palvelua harvoin tai hän on jo ehtinyt ihastua johonkin toiseen ja viestittelee tämän kanssa.

Älä lähetä viestiä, jossa arvostelet toista vastaamattomuudesta.

Jos taas kirjoittelu sujuu, kannattaa tavata pian kasvotusten. Silloin yksittäiset asiat saavat vähemmän painoarvoa kuin kirjoitetussa tekstissä.