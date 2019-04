Näin toimii kauniiden julkkisnaisten some-markkinointi

On ihmetelty sitä, miten nuoret, kauniit naiset voivat hyödyntää somea taloudellisesti. Ohessa muutama esimerkki, miten se käy.

Helsinkiin muuttanut jyväskyläläinen, viime vuoden Miss Suomi -finalisti Erika Helin päivitti lauantaina 30. maaliskuuta Instassa viestin "lempparikorustaan", joka piti bongata kuvasta. Mukana oli teksti, jossa Helin kertoi "tämän js monen muun ihanan korun odottavan sinua Sysper P:n verkkokaupassa".

Syster P on ruotsalainen lifestyle-merkki.

Helinin viestiin liittyi tarjous 15 prosentin alennuksesta, jos tekee ostoksen koodilla ERIKAH. Koodi oli voimassa 48 tuntia.

Toinen jyväskyläläinen missi Jenny Lappalainen puolestaan viestitti viime viikolla (28.3.) "lemppariasusteestaan", joka on kello. Kellon löytää @danielwellington-valikoimasta.

Myös Daniel Wellington -brändi juontaa Ruotsiin, sen perustaja on ruotsalaismies Filip Tysander, jonka tuotteilla on yli kaksi miljoonaa Instagram-seuraajaa.

Lappalaisen viestissä kerrottiin, että menossa on "kamppis, jossa saa vaihtorannekkeen kaupan päälle", jos tilaa tuotteen. Alennusta tulee koodilla JENNYJULIA15 ja tuo koodi on voimassa 11. huhtikuuta asti.

Sama viesti oli myös englanniksi.

Jyväskyläläisille ainakin MM-rallin yhteydestä tuttu Maisa Torppa tekee yhteistyötä ainakin Dermosilin kanssa. Tuote juontuu suomalaiseen Dermoshop-perheyritykseen, jonka pääkonttori on Pohjanmaalla. Dermoshopin ensimmäinen Dermosil-tuote tuli myyntiin 1988 ja yhtiön oma verkkokauppa on toiminut jo vuodesta 1996.

Torppa mainostaa Dermosil-ihonhoitotuotteita, muun muassa kertomalla, että yhteistyössä @dermosil.fi:n kanssa "on ihan mieletöntä herätä valoisiin kevätaamuihin". Koodilla MAISASPRING saa kaupanpäälle Micellar Water Vitamin E:n "ostaessa ihania meikkiuutuuksia Dermosilin nettikaupasta". Koodi on voimassa 22. huhtikuuta asti.

Torpan viestin yhteydessä lukee, että "maksettu kumppanuus".

Näille tapauksille on yhteistä, että markkinoijana on nuori, kaunis nainen, tuote liittyy ulkonäköön ja että alennusta saa julkkiksen koodilla. Kyseessä on siis vahva mielikuvamainonta yhdistettynä "edullisuuteen".

Some-markkinointia on muutakin, kuten vaalitkin jälleen osoittavat. Yksi tapa – edellisiin esimerkkeihin liittyen – on yhdistää nuori ja kaunis nainen tuotteeseen ilman suoranaista tavaramyyntiä. Tämä toimii yritysten ja tapahtumien brändäyksessä. Kun Miss Hot Rod 2019 -ehdokkaat olivat vähän aikaa sitten Tahkon matkailukeskuksessa, yksi voittajasuosikeista Marianne Kallio kertoi Insta-vietissäään, että kilpailijat "näkee seuraavaksi American Car Showsssa 19–21.4." Kun nainen seisoi näin sanoessaan Tahko-julisteen edessä, viestiin oli saatu ympättyä kaksi tuotetta.