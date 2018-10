Kalevalassa kuvaillaan oluen syntyä pitempään kuin maailmankaikkeuden syntyä. Ensimmäiset kirjalliset lähteet oluen juomisesta Suomessa päivittyvät 1300-luvulle.

Oluella on siis perinteisesti tärkeä paikka suomalaisessa kulttuurissa. Se mitä juodaan, on kuitenkin vaihdellut vuosien saatossa.

Olutvallankumous eli pienpanimo-oluiden tulo suomalaisille markkinoille tapahtui kymmenisen vuotta sitten. 2010 Suomessa oli 40 panimoa, nyt luku on 100. Täysin ennenkuulumatonta tämä ei ole, sillä ennen kieltolakia panimoita oli 92. Kolmen panimon ajasta on paljon lyhyempi aika. 80-luvulle tultaessa voimissaan olivat vain kolme suurta.

– Nykyiset luvut tarkoittavat sitä, että yli puolet Suomen pienpanimoista on startuppeja eli alle viisivuotiaita yrityksiä. Meillä on siis tosi paljon nuoria ja kasvavia panimoita, jyväskyläläisen Hiisi-panimon osakas Mikko Mäkelä sanoo.

Hiisi kävi syyskuussa pokkaamassa Suomen Paras olut kilpailusta kärkisijan portterit ja stoutit sarjassa. Viime vuonna Hiisi palkittiin kahdella kirkkaimmalla pokaalilla.

Oluen litramääräinen kulutus Suomessa on laskenut viime vuosina, mutta erikoisoluiden määrä on noussut. Enää ei juoda määrän vaan laadun innoittamana.

– Alkossakin on huomattu, että pienpanimo-oluet kiinnostavat. Sekin on merkki kysynnän määrästä, että isot panimot ovat lähteneet mukaan. Nekin valmistavat nyt esimerkiksi Ipa-oluita ja muutenkin craftimpejä brändejä, Mäkelä sanoo.

Hän viittaa craftillä sanaan craft beer eli pienpanimo-olueeseen.

Vaikka kulutustavat ovat muuttuneet, myydystä oluesta yhä noin 95 prosenttia on lageria eli pohjahiivaolutta. Luku on jotakuinkin sama globaalisti, maasta riippumatta.

Suomen ensimmäinen olutsommelier, jyväskyläläinen Maria Markus ei povaa pienpanimoteollisuudelle enää pitkää nousukautta. Tämä ei toki tarkoita, että olutkulttuuri häviäisi.

– Pienpanimo-oluet tai käsityöoluet, kuten tykkään niitä nimetä, ovat tulleet jäädäkseen. Jossain vaiheessa on tietysti välttämätöntä, että kasvu hiipuu, sillä loputontahan tämä ei voi olla. Kuluttajakäyttäytyminen on kuitenkin muuttunut pysyvästi. Ihmiset osaavat jo valita ja vaatia erilaisia oluita.

Käsityöoluet ovat siis löytäneet tasapainoisen aseman markkinoilla. Markus toivoo, että oluen käyttö ruokajuomana vahvistuisi ja sitä arvostettaisiin entistä enemmän. Oluen soisi nousevan b-vaihtoehdosta kunniapaikalle.

Ensimmäinen pienpanimo-oluiden trendi löi Suomeen jo 1990-luvulla. Silloin aalto jäi kuitenkin lyhyeksi. Kiinnostus lähiruokaan ja ylipäätänsä siihen, mitä ihminen suuhunsa laittaa, loi 2000-luvulla hyvän pohjan pienpanimo-oluille. Trendi on globaali ja pitkälti samankaltainen kaikkialla.

– Joskus käsityöolutpaikkoja kiertäessä tuntuu jopa siltä, että riippumatta siitä, missä maassa ollaan, on tarjonta ja paikat hyvin samantyylisiä. Suomi on tässä trendissä tosi hyvin mukana ja hyvällä eurooppalaisella tasolla, Markus sanoo.

Esimerkiksi Espanjaan verrattaessa Suomen luvut ovat kuitenkin maltilliset. Espanjassa oli 10 vuotta sitten 30 panimoa. Nyt luku on 500. Toisaalta asukasluvut ja sitä kautta kuluttajamäärätkin ovat erilaiset.

Mäkelä Hiisi-panimosta sanoo yrityksen olevan jatkuvan kehityksen tiellä. Viisivuotiseen uraan on mahtunut isoja laajennuksia ja varsinkin alussa tuotanto tuplaantui vuosittain. Keskikokoisten pienpanimoiden sarjaan kuuluvassa Hiidessä on kuusi kokopäiväistä työntekijää ja muutama osa-aikainen. Yritys valmistaa noin 250 000 litraa olutta vuodessa. Mäkelä sanoo isojen panimoiden tekevän moisen määrän parissa päivässä.

– Kun aloitimme Palokassa, tilat loppuivat nopeasti. Oli pakko laajentaa. Nyt kun on pari vuotta ehditty toimia uusissa tiloissa, alkavat keittolaitteet ja tankit olla taas maksimeillaan. Kohta on tehtävä uusia suunnitelmia.

Tulevan ennakointi on osoittautunut vaikeaksi.

– Me ollaan arvioitu aina, että vähän useampi vuosi pärjättäisiin kuin mitä loppuviimein on pärjätty.

Suomen parhaaksi olueksi kruunattiin tänä vuonna Lammin sahti. Perisuomalainen sahti on yllättävänkin tunnettu maailmalla. Tästä on kiittäminen edesmennyttä olutgurua Michael Jacksonia, joka ei siis ole se samanniminen artisti.

– Sahti sai aikamoisen hypetyksen USA:ssa Jacksonin takia. Se tunnetaan siellä hyvin juttuna, mutta ei niinkään tuotteena, Pekka Kääriäinen Lammin sahdista kertoo.

Kääriäinen avasi toukokuussa Berliiniin Bryggeri Helsinki -ravintolan, josta saa ajoittain myös sahtia. Kääriäinen on vieraillut myös yhdysvaltalaisissa panimoissa valmistamassa tätä perisuomalaista juomaa. Sahdin maailmanvalloitus on kuitenkin mahdottomuus, sillä tuote säilyy vain kolmisen viikkoa ja vaatii katkeamattoman kylmäketjun.

– Sahtia myydään vähän niin kuin maitoa. Se on suodattamaton ja pastöroimaton tuote, jossa on hiivaa mukana. Ei se säily. Se on perinteisesti juhlajuoma, joka tehtiin pari viikkoa ennen tapahtumaa, Kääriäinen sanoo.

Maria Markus toteaa, että olutmaailman uusi trendi on ehkä se, että naiset ovat alkaneet kiinnostua oluesta tekijöinä ja kuluttajina.

– Vaikka kulttuurihistoriallisesti oluen paneminen oli naisten hommaa, naiset ovat marginaalissa oluen tekijöinä. Heidän mukaantulonsa voi muuttaa markkinoita.

Ehkä naisilla on sormensa mukana myös olutjoogassa. Siinä joogaaja keskittää tasapainoliikkeissä huomion kädessä olevaan avonaiseen pulloon, josta voi aika ajoin myös palkita itseään joogatessa.