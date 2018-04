Nelosen The Voice of Finland -laulukilpailun on voittanut nokialainen Jerkka Virtanen

Nelosen The Voice of Finland -laulukilpailun on voittanut 36-vuotias Jerkka Virtanen Nokialta. Hänen tähtivalmentajanaan kilpailussa toimi Redrama.

Jerkka Virtanen sai finaalin yleisöäänestyksessä 36,3 prosenttia äänistä.

Perjantain finaalissa kolme muuta kilpailijaa olivat Fiona Krüger, Mia Suszko ja Wanqiu Long.

Perjantaina päättynyt tuotantokausi oli The Voice of Finlandin seitsemäs. Redraman ohella kilpailijoiden tähtivalmentajina toimivat Toni Wirtanen, Anna Puu ja Olli Lindholm.