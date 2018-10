Nettikeskustelut: "Menikö Miss Suomen kruunu oikealle suomalaiselle?" – Suomessa syntynyt Alina Voronkova on saanut kuulla venäläisistä juuristaan koko ikänsä

Kun uusi Miss Suomi oli kruunattu viime lauantai-iltana, alkoi netin yleisökirjoituksissa kuhina. Aiheena ei ollut se, tuliko kruunatuksi kaikkein kaunein, vaan menikö kruunu oikealle suomalaiselle.

Kysymys on aiheeton, sillä Miss Suomi -kisaan osallistumisen ehtona on, että henkilö on Suomen kansalainen ja että hänellä on Suomen passi. Alina Voronkova täyttää molemmat kriteerit. Hän on kuitenkin joutunut tottumaan erilaisuuteen lapsesta saakka, vaikka on syntyperäinen suomalainen. Voronkovan vanhemmat muuttivat Venäjältä Pietarista Suomeen 1990-luvun alussa, ensin Heinolaan ja sieltä Pertunmaalle, kun Alina oli vauva.

Pienessä kunnassa koulukiusaamisen syyksi riitti Voronkovien kotikieli eli venäjä.

Peruskouluvuosien yli auttoi paikallinen nuorisoteatteri, josta nuori nainen sai esiintymiskokemusta ja itseluottamusta.

Elämä muuttui kuitenkin aivan erilaiseksi, kun hän muutti kotoaan Lahteen Tiirismaan lukioon. Se tarkoitti myös hyppyä itsenäiseen elämään vain 15-vuotiaana.

Lukion valintaperuste oli, että se oli muualla kuin kaverien suosimassa Mikkelissä tai Heinolassa. Lahdessa kouluksi valikoitui Tiirismaan yleislinja, koska sinne oli tarpeeksi vaikea päästä.

– Muutin opiskelijoille vuokrattuun hotellisiipeen. Minulla oli oma pieni huone, mutta ei mitään palveluja tai huonekaluja.

Paikka oli silloinen Omena-hotelli torin varrella.

Lukiossa oli niin monennimisiä oppilaita, ettei Voronkova ollut enää mitenkään erikoinen.

– Sukunimi herättää aina kysymyksiä. Lahdessakin haluttiin kuulla lisää taustoistani. Sen vuoksi ei kuitenkaan kiusattu.

Kiusaamisesta toipuminen kesti kuitenkin parikymppiseksi. Samaan aikaan nuoresta naisesta kasvoi kaunotar. Lapsuudesta asti jatkunut kiinnostus kauneuteen ja misseihin johti siihen, että Voronkovan mielestä oli aika toteuttaa elinikäinen unelma ja voittaa Miss Suomi -kilpailu.

– Teatterissa sinulla on aina jokin rooli, mitä esität, mutta ensimmäisissä kauneuskilpailuissa tajusin, että voin olla ihan oma itseni.

Palkintoja ropisikin useista kauneuskilpailuista.

Miss Suomi -kisaan hän pyrki ensimmäisen kerran 2015.

Lauantaisen voiton jälkeen Voronkovan elämä on ollut melkoista pyöritystä. Yksi osa uutta elämää on käyttöön saatu auto.

– Tämä on minun mukavuusalueeni. Olen ajanut kotipihassa 17-vuotiaasta, ja tätä tehtiin usein iskän kanssa, Voronkova paljastaa.

Kesäisin Voronkova on työskennellyt muun muassa Lahden Dna-myymälöissä.

Ja tietenkin, kun missistä on kyse, kuvioissa on jääkiekkoileva poikaystävä. Voronkova asuikin puoli vuotta Kiinan pohjoisosassa Harbinin kaupungissa, minne hänet vei jääkiekkoilija-poikaystävän työ. Lahtelainen Joonas Hurri pelasi tuolloin kiinalaisessa joukkueessa, ja Voronkova teki töitä joukkueen tulkkina.

Nyt poikaystävä on töissä vielä kauempana, Japanissa. Voronkovakin lähtee pian Aasiaan, mutta ei poikaystävän luokse: joulukuussa pidetään Thaimaassa Miss Universum -kisat.