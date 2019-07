Nokkakolari Rantaväylällä, epäilty halvaantuminen, miehen veritulppa – Hurjan elämän elänyt Sari Ouli parani syövästä ja toimii nyt vertaistukena muille

Elettiin vuotta 2008 ja Sari Oulilla oli takana hurja vuosikymmen. Elämä oli ollut pariin otteeseen hiuskarvan varassa.

1997 hän oli kompastunut rapuissa niin pahasti, että aviomiehelle oli jo ilmoitettu vaimon todennäköisesti halvaantuvan kaulasta alaspäin.

Seuraavana vuonna Ouli väisti Jyväskylän Rantaväylällä kaistalle ajautunutta rekkaa ja ajoi kolarin vastaantulevan kanssa. Oulilta leikattiin kilpirauhanen ja hän kärsi hetken äänihuulien halvauksesta.

Nyt Oulilla oli rinnan ja kainalon välissä patti. Hän tutkitutti sen ja kävi ilmi, että kyhmy oli hyvänlaatuinen. Sen sijaan toisesta rinnasta löytyi syöpäkasvain.

– Kun minulle soitettiin, että minulla on syöpä, oli mielessä muut asiat. Mies oli saanut aiemmin päivällä veritulpan. Se oli vähän erilainen päivä, Ouli sanoo ja hymyilee.

Mies tokeni tulpasta ja niin tokeni Oulikin sairaudestaan. Kasvaimesta otettiin lisänäytteitä ja rinta leikattiin tyttären ylioppilasjuhlien aikaan toukokuussa. Sytostaattihoidot ottivat koville ja kolmen lapsen äitiä huolestutti jälkikasvun pärjääminen äidin syövän kanssa.

Kun lukioikäinen tytär kysyi kuoleeko äiti, Ouli olisi halunnut purkaa tuntemuksiaan toisen syöpäsairaan äidin kanssa.

– Nuorimmaiseni puhui ja kyseli paljon, mutta hiljainen ja vähän sulkeutunut teini huolestutti enemmän. Oli vaikeaa tietää mitä hänen mielessään pyöri.

Ouli haki Keski-Suomen Syöpäyhdistykseltä (Kessy) rintaproteesin ja kuuli yhdistyksen tarjoamista tukimuodoista. Vertaistukihenkilöiden verkosto ei tuolloin ollut nykyisessä mitassa, mutta Ouli pääsi vertaisryhmään. Muut ryhmäläiset olivat eläkeikäisiä.

– Sinä toit julki sen, että ryhmä, johon sinut oli ohjattu, ei vastannut elämäntilannettasi, Kessyn neuvontahoitaja Riitta-Liisa ”Piipa” Sallinen sanoo.

Tarpeesta syntyi toiminta ja perustettiin nuorempien naisten rintasyöpäryhmä. Mukaan tuli heti toistakymmentä naista ja puheensorina oli kova.

– Koin nämä ystävyyssuhteet ja kohtaamiset todella tärkeiksi. Oli voimauttavaa puhua muiden saman asian kokeneiden kanssa.

Kun Kessyn vertaistukihenkilöiden verkostoa lähdettiin kasvattamaan, Ouli kouluttautui itse vertaistukihenkilöksi ja myöhemmin vertaisryhmänohjaajaksi. Nyt hän vetää Kessyn hoitajan kanssa ryhmää Jyväskylän toimistolla.

Ouli sanoo, että valmiita vastauksia sairastuneita mietityttäviin kysymyksiin ei ole, mutta tärkeintä onkin ryhmäläisten välinen vuorovaikutus.

– Tuki tulee toisista ihmisistä.

Sallinen muistuttaa, että syöpä ei tule tyhjiöön. Vaikka syöpädiagnoosi tuo sairauden valokiilaan, on ihminen aina monen tekijän summa. Siksi hoidossakin on otettava huomioon kokonaisuus. Sairaalahoito on usein hoitoputken seuraamista ja jos vaikka muuta tukea olisikin tarjolla, potilas ei aina osaa sitä pyytää. Tuntuisi loogiselta, että Kessyltä otettaisiin suoraan yhteyttä sairastuneisiin ja tarjottaisiin tukea ja neuvoa. Näin ei voi kuitenkaan toimia.

– Ihmiset ajattelevat, että meillä on tieto kaikista Keski-Suomen syöpäsairaista. Me olemme kuitenkin kolmannen sektorin toimija, eikä sairaala saa luovuttaa meille potilastietojaan, Sallinen sanoo.

Yhteistyö hoitavan tahon kanssa onkin erityisen tärkeä. Kessy kouluttaa vertaistuen ohella myös tukihenkilöitä, jotka eivät ole sairastaneet syöpää. Kaikissa tukityypeissä punaisena lankana on olla läsnä, kuunnella ja keskustella. Tilanteen surkuttelu tai epärealististen paranemiskuvien maalailu ei auta ketään.

– Tukihenkilöille voi puhua sellaisistakin asioista joita ei halua jakaa perheensä ja läheistensä kanssa, Ouli sanoo.

Kun Oulin syöpä oli jo nujerrettu, hän törmäsi yhä läheistensä huoleen. Lekotellessaan kotisohvalla, kuopus tuli luo ja kysyi onko äidillä huono olo. Kun Ouli ihmetteli mistä moinen kysymys tuli, poika vastasi, että ”kun sulla on noi vaatteet päällä”. Ouli oli potenut monta kertaa sytostaattihoitojen jälkeistä huonoa oloa samaisessa oloasussa.

– Se asu piti sitten hävittää, nyt 52-vuotias Sari Ouli sanoo ja hymyilee.