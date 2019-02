Nuorena toimittaja tunsi hyvin kaupungin kapakat, mutta nyt oli tarkastuskierroksen aika – Kuvasarja: kuinka monessa näistä Jyväskylän keskustan nykyisistä baareista olet käynyt?

Tämä taitaa olla universaali ilmiö: Nuorena tiesin, mitä pubeja, baareja ja seurusteluravintoloita Jyväskylän Keskustassa oli missäkin. Liikuin ruutukaavassa aktiivisesti ja kaveritkin pitivät ajan tasalla siitä, missä oli avattu ja suljettu mitäkin – ja mitä jonnekin oli tulossa. Aihepiiri tuntui olevan tärkeää yleistietoa.

Sittemmin tuli toisenlainen elämänvaihe ja myös ikää. Keskustassa pyöriminen väheni ja muutti muotoaan. Baareista jäi pari tuttua paikkaa satunnaisiksi käyntikohteiksi, ja kaupungilla kulkiessa silmiin alkoi osua itselle toinen toistaan vieraampia menomestoja. Kaveritkaan eivät välttämättä olleet käyneet niissä. Ratamestareiksi oli ilmestynyt uusi sukupolvi.

Lapsiperhearkea nyt pitkään eläneenä havahduin kerran siihen, että olin pudonnut Jyväskylän ravintolakartalta lähes täydellisesti.

Giggling Marlinin paikalla olikin Escape. Giggling Marlinia ei ollut enää koko kaupungissa.

Kirkkopuiston Parnell’sista oli tullut Lucky. Anneli ja Onnela olivat historiaa, samoin Shaker.

Vanhassa Tiilitalossa on mielikuvissani yhä Old Brick’s Inn, vaikka sen lopettajaisista on jo vuosia. Vähän vastaava baari samassa kivijalassa on nykyisin Harry’s.

Palatakseni kartalle tein kaupungilla kävelykierroksen. Ravintola-alalla tilanne tosin elää nopeasti, joten käsitykseni luultavasti vanhenevat jälleen pian. Kokonaan toinen juttu olisi viettää kyseisissä paikoissa iltaa ja nähdä, millainen meininki missäkin nykyisin on.

Hyvä testi on seistä Kauppakadun ja Väinönkadun risteyksessä ja katsoa, mitkä sieltä näkyvät baarit ovat itselle tuttuja ja mitkä vieraita.

Kapakat tuntuvat jättävän poikkeuksellisen vahvoja muistijälkiä. Tuopissa on säpinää.