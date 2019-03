Nykäsen postuumilevy julki todennäköisesti vasta syksyllä: "Matti olisi varmasti halunnut, että levy julkaistaan"

Äskettäin edesmenneen Matti Nykäsen ystävä ja hittinikkari, jyväskyläläinen säveltäjä-kitaristi Jussi Niemi kertoo Nainen.com-julkaisussa, että lähes valmiiksi Nykäsen kanssa tehty levy julkaistaan ehkä syksyllä. Levy oli tarkoitus saada markkinoille jo keväällä.

Niemi teki Nykäsen kanssa yhteistyötä 1990-luvun alusta. Miehet keikkailivat yhdessä aktiivisesti vuosia. Niemi oli myös mukana järjestelemässä Nykäsen hautajaisia.

Nyt Niemi kertoo, että hän ehti tehdä levyn Nykäsen kanssa lähes valmiiksi.

– Matin kuolema pani kaiken tietenkin uusiksi. Levy oli tarkoitus julkaista huhti–toukouussa. Valmiita kappaleita Matin lauluosuuksineen on 7–8. Matti olisi varmasti halunnut, että levy julkaistaan, Niemi kertoo Nainen.comille.

Uuden levyn sisältö on osin yllättävää.

– Mukana on pari reggae-kappalettakin. Toisen kappaleen nimi on Kesäkuutamolla. Se kertoo miehistä, jotka lähtevät kesäterassille. Matin aiemmat kappaleet ovat 90-prosenttisesti kertoneet hänen omasta elämästään. Nyt tyyli on sillä lailla erilainen, että näitä kappaleita voisi esittää kuka tahansa muukin. Musiikki on sellaista pop-iskelmää, vähän kuten Yö-yhtyeellä, Niemi kertoo.

Niemi ottaa haastattelussa kantaa myös mahdolliseen muistokonserttiin.

– Siitä on paljon kysytty, mutta asian kanssa ei kiirehditä. Siinä olisi hyvä olla joku iso taho, kuten kaupunki, mukana. Ja tietenkin hyväntekeväisyys pitää olla isossa roolissa, Jussi Niemi sanoo haastattelussa.