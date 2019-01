Nyt etsitään plus size -koon kaunottaria

Miss Plus Size -kauneuskilpailu on tarkoitettu plus size -kokoiseksi missiksi tai malliksi haluaville naisille. Kilpailun ikäraja on 22–40 vuotta. Kilpailijan tulee olla suomenkielentaitoinen, liikuntaa säännöllisesti harrastava, terveet elämäntavat ja positiivisen asenteen omaava sekä esiintymiskykyinen nainen. Kilpailijan tulee olla plus size -kokoinen eli noin 44+.

Miss Plus Size -kilpailuun tulee ilmoittautua verkkosivujen kautta. Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 21. tammikuuta. Kilpailun finalistit valitaan casting-tilaisuudessa, joka järjestetään sunnuntaina 27.1.

Kilpailijat esittelevät kisanäytöksessä vaatteita sekä heitä haastatellaan. Esiintymisessä arvostetaan persoonallisuutta, "itsensä kantamista naisellisesti", iloisuutta sekä liikunnallista olemusta. Kilpailijasta tulee välittyä positiivinen elämänasenne.

Miss Plus Size -kilpailun voittaja pääsee Jutta G -vaatemalliston keulakuvaksi. Muut tehtävät ovat hyvin vaihtelevia. Kilpailijat kuvataan Jutta G -malliston urheilu- ja arkivaatteissa sekä alusaluissa.

Kisassa on aiempina vuosina ollut keskisuomalaisia. 2017 kisaan otti osaa äänekoskelainen Viivi Takala ja viime vuonna jyväskyläläinen Hanna-Marja Määttä.