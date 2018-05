Nyt haetaan metallimusiikin pääkaupunkia – Voittaako Jyväskylä tämän kilpailun?

Nyt haetaan metallimusiikin pääkaupunkia. Capital of Metal -kampanjan tarkoituksena on selvittää, mikä Suomen kaupungeista ansaitsee maailman metallipääkaupungin tittelin.

Ulkoministeriön maakuvayksikkö, Tuska-festivaali, Sony Music Finland sekä kymmenen suomalaista kaupunkia ovat yhdessä lähteneet selvittämään Suomen metallimusiikkipääkaupunkia. Kampanja käynnistyi viime viikolla osoitteessa www.capitalofmetal.fi. Suomalaisten metallibändien on mahdollista lisätä tietonsa Suomen kartalle ja kirittää siten oma kotipaikkakuntsa voittoon.

Bändejä kerätään kartalle 20. kesäkuuta asti ja voittaja julkistetaan 21. kesäkuuta.

14. toukokuuta kello 13:02 top viisi on seuraava: 1. Lemi, 2. Vesanto, 3. Riihimäki, 4. Forssa ja 5. Äänekoski.

Idea Capital of Metal -kampanjasta sai alkunsa, kun Tuska-festivaalin Eeka Mäkynen sekä Sony Musicin Tomi Saarinen ja metallimuusikko Tuomo Saikkonen kokoontuivat miettimään Suomi-metallin nykytilaa. Suomi nousi 1990-luvun loppupuolella kansainväliseen maineeseen metallimaana, kiitos sellaisten yhtyeiden kuin HIM, Nightwish ja Children of Bodom, ja on pitänyt asemansa metallin mekkana koko 2000-luvun.

– Sen lisäksi, että Suomessa on yli 50 metallibändiä 100 000 asukasta kohden, metallimusiikilla on täällä todella ainutlaatuinen asema osana populaarikulttuuria. Metalliyhteisössä vallitseva yhteishenki on sekin mainitsemisen arvoinen, Saikkonen sanoo.

Ulkoministeriön maakuvayksikkö haluaa olla kampanjan kautta tukemassa ja kunnioittamassa suomalaisten metallibändien työtä.

– Metallibändit ovat todella merkittäviä Suomi-lähettiläitä, ja meillä on lukuisia esimerkkejä siitä, kuinka henkilö on tullut Suomeen opiskelemaan, tai kiinnostunut jostain muusta Suomeen liittyvästä metallimusiikin kautta. Ensimmäiset mielikuvat eri maista syntyvät yleensä kulttuurin tai urheilun kautta, ja Suomen tapauksessa merkittävin väylä on jo pitkään ollut metallimusiikki, ulkoministeriön maakuvayksikön päällikkö Petra Theman sanoo.

Tällä hetkellä Capital of Metal -kampanjan johdossa on Lemin kunta 19,51 metallibändillä per capita. Lemi on tullut tunnetuksi thrash metal -yhtye Stam1nan kotikaupunkina.

Jyväskylässä on tämänhetkisen tilanteen mukaan 2,74 metallibändiä per capita. Jyväskylän edustajiksi ovat käyneet jo ilmoittautumassa muun muassa Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus ja Lost Society.