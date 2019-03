Nyt kisataan keskisuomalaisilla ruokakuvilla – julkaise omasi Instassa tai Twitterissä tunnisteella #makujenkeskisuomi

Nyt tulee somen ruokakuville asiallista käyttöä: kun ne tägää hästägillä #makujenkeskisuomi, osallistuu kilpailuun.

Keskisuomalainen, Yle Jyväskylä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen liitto pistivät pystyyn Makujen Keski-Suomi -valokuvakilpailun, joka on käynnissä 4.4.2019 saakka.

Ihan mitä tahansa lautaselle roiskaistua ei kannata tägätä. Kilpailuun toivotaan luovia, oivaltavia, hauskoja, juhlavia, arkisia ja/tai persoonallisia valokuvia, joiden aiheena on keskisuomalainen ruoka.

Alkukilpailu käydään Instagramissa ja Twitterissä. Valokuvat, jotka on tägätty #makujenkeskisuomi -aihetunnisteella, pääsevät ammattituomariston syyniin. He valitsevat kuvien joukosta finalistit Yle Jyväskylän ja Keskisuomalaisen yleisöäänestykseen. Yleisöäänestyksen ajankohta on 10.4.–17.4.2019.

Yleisöäänestyksen voittaja ja tuomariston parhaaksi valitsema valokuva paljastetaan ruoka-aiheisessa tapahtumassa Keski-Suomen päivänä 18.4.2019. Kuvaajat palkitaan ravintolalahjakorteilla. Äänestäjien kesken arvotaan tuotepalkintoja.

Kuvakilpailu johdattaa Keski-Suomen päivän tunnelmaan

Keskisuomalainen ruoka on pääteema myös Keski-Suomen päivän juhlinnassa vuonna 2019. Juhlapäivänä 18.4. maakunnan ruoka on esillä moni eri tavoin. Juhlapäivän tarkka ohjelma julkaistaan tuonnempana.

Keski-Suomen päivää edeltävä kuvakilpailu järjestettiin myös viime vuonna. ”Keskisuomalaisia unelmia” -valokuvakilpailuun osallistui tuolloin 242 valokuvaa. Kovatasoisen kilpailun voitti Emmi Minkkinen teoksella ”Kaikki mi kallista on”.

#makujenkeskisuomi-kilpailun säännöt:

Ota valokuva, joka kuvaa keskisuomalaista ruokaa. Kuva saa olla luova, oivaltava, hauska, juhlava, arkinen – juuri sellainen, kuin sinä haluat. Jaa kuva julkisesti Instagramissa tai Twitterissä aihetunnisteella #makujenkeskisuomi. Halutessasi voit lisätä nimen tai lyhyen kuvatekstin. Julkaise kuva 4.4. mennessä. Säilytä alkuperäinen kuvatiedosto.

Kilpailukuva ei saa olla aikaisemmin julkaistu. Kuvaa ei saa julkaista markkinointitarkoituksessa. Kuvan tulee olla osallistujan itsensä ottama ja kuvaajalla on oltava kuvaan täydet oikeudet. Kotirauhan tms. suojan piirissä kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa kuvan julkaisuun.

Tuomariston valitsemat kymmenen parasta kuvaa jatkavat yleisöäänestykseen. Yleisöäänestys järjestetään samanaikaisesti Keskisuomalaisen ja Yle Jyväskylän verkkosivuilla, joissa parhaat kuvat myös julkaistaan.

Aihetunnisteella #makujenkeskisuomi saatetaan julkaista sosiaalisessa mediassa myös muita kuin kilpailuun osallistuvia kuvia, joten kilpailun järjestäjät pyytävät finalisteilta julkaisuluvan erikseen.

Kilpailun järjestäjät eivät muokkaa kuvia, muuta niiden sisältöä tai rajausta ilman kuvaajan lupaa. Kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla.

Valokuvakilpailun tuomariston parhaasi valitseman kuvan kuvaaja kutsutaan Makujen Keski-Suomi -kokkikilpailun tuomariston jäseneksi. Mikäli kuvaaja ei voi tai halua toimia tuomariston jäsenenä, tehtävään voidaan kutsua finalistien joukosta myös joku toinen henkilö.

Yleisöäänestyksen voittaja ja tuomariston parhaaksi valitsema valokuva paljastetaan ruoka-aiheisessa tapahtumassa Keski-Suomen päivänä 18.4.2019. Kuvaajat palkitaan ravintola Harmoonin lahjakorteilla. Äänestäjien kesken arvotaan tuotepalkintoja.

Kilpailun tuomaristona toimivat läänintaiteilija Marko Hämäläinen, kuvatuottaja Hanna Marjanen Keskisuomalaisesta ja mediatoimittaja Niko Mannonen YLE Jyväskylästä.

Kilpailun järjestävät Jyväskylän ammattikorkeakoulu/Ruokaketjun koordinaatiohanke Keko 2, Keskisuomalainen, Keski-Suomen liitto ja Yle Jyväskylä.

Kilpailun säännöt ovat luettavissa myös Keski-Suomen liiton verkkosivuilta: https://www.keskisuomi.fi/makujenkeskisuomi