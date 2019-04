Nyt on aika laittaa tomaatit itämään – näillä vinkeillä onnistut

Jos haluaa kasvattaa tomaattisatonsa siemenestä saakka itse, nyt on viimeistään pantava siemenet multaan. Tomaatit vaativat muutaman kuukauden esikasvatuksen ehtiäkseen tuottaa hedelmiä kesän aikana.

Tavarataloissa myynnissä olevia yleisimpiä runko-, pensas- sekä amppelitomaatteja ovat Shirley F1, Tiny Tim, Marmande, Chocolate Cherry, Ildi sekä suosittu peruslajike Gardener’s Delight. Kaikkiaan lajikkeita on 13.

Tomaatit ovat hyvin helppohoitoisia. Siemenet itävät yleensä hyvin ja taimet kasvavat kohisten, kun olosuhteet ovat kunnossa ja muistaa muutaman niksin.

Itääkseen tomaatinsiemenet vaativat noin 22–25 asteen lämpötilan.

Sirkkalehdet ilmestyvät parhaassa tapauksessa jo parin kolmen vuorokauden kuluttua kylvämisestä.

Kun siemenet ovat itäneet, pikkuruiset taimet kannattaa siirtää valoisaan ja viileään paikkaan. Näin ne kasvavat tanakoiksi, eivätkä kasvata pelkkää honteloa vartta.

Kun taimiin ilmestyvät ensimmäiset kasvulehdet, ne koulitaan omiin ja mielellään syviin ruukkuihin. Multana käytetään esimerkiksi istutusmultaa.

Jos tomaatintaimet ovat venyneet varrestaan, se ei haittaa, sillä tomaatit voidaan istuttaa niin, että varret jäävät lähes kokonaan mullan alle. Mullan sisään jääneeseen varrenosaan tomaatti kasvattaa juuret ja maanpäällinen osa jatkaa kasvuaan aivan normaalisti.

Pikkuhiljaa kasvavia taimia myös lannoitetaan. Ja tietenkin kastellaan, sillä tomaatit ovat tunnetusti vesisyöppöjä.

Tomaatin taimet voidaan istuttaa myös ruukun sijaan esimerkiksi valmiisiin kasvusäkkeihin. Niissä on lannoitus koko kesän kasvulle eikä erillistä lannoitusta siis tarvita. Kasvusäkki on hyvin käyttökelpoinen seinänvierustoilla, parvekkeilla ja terasseilla eli sellaisissa paikoissa, joihin on muuten vaikeaa perustaa oikeanlainen kasvualusta.

Punaposkisia hedelmiä tuottava tomaatti on arka kylmälle, ja siksi ilman lämpötila ei saisi laskea alle kymmenen asteen. Kasvihuonetta kannattaa lämmittää etenkin kylminä öinä, jolloin taimet voidaan istuttaa sinne toukokuun aikana.

Avomaalle tomaatti istutetaan vasta kesäkuussa yöhallojen mentyä. Parvekkeella tai lämpimillä seinustoilla olevat tomaatit voivat olla ulkona lämpimät päivät, mutta yöksi ne kannattaa nostaa sisätiloihin pakkasta suojaan.

Kotipuutarhureilla menee usein pää pyörälle, sillä tomaattilajikkeita on satoja ja jopa tuhansia. On löydettävä itselle oikeanlainen tomaatti kasvutavan, hedelmän koon ja maun puolesta.

Tomaatit jaotellaan kasvutavan mukaan runko-, pensas- ja amppelitomaatteihin. Runkotomaatti kasvavat yleensä yli kaksi metriä korkeiksi, ne tekevät sivuversoja eli varkaita, jotka on poistettava.

Pensastomaatti kasvaa pensasmaiseksi ja korkeutta sillä on noin metristä puoleentoista. Pensastomaatit soveltuvat mainiosti ruukku- tai säkkikasvatukseen.

Minipensastomaatti kasvaa vain noin puoli metriä korkeaksi ja siksi se sopii ruukkuun esimerkiksi parvekkeelle tai terassille.

Amppelitomaatti on rentoversoinen tomaatti, ja se sopii nimensä mukaisesti amppeliviljelyyn.

Niin runko-, pensas- kuin amppelitomaateillakin tomaatin hedelmän koko, muoto ja värit vaihtelevat lajikkeittain.

Tavallisen tomaatin lisäksi yleisimpiä muotoja ovat pihvitomaatti, kirsikkatomaatti ja luumutomaatti.