Nyt pärähti tv-uutinen: Tuttu Juttu Show tekee paluun

Joko kaikki 1990-luvun kotimaiset kisailuohjelmat ovat palanneet ruutuun? Ehkä, sillä nyt comebackin MTV3-kanavalle tekee Tuttu Juttu Show. Se oli ohjelma, jossa testataan, kuinka hyvin pariskunnat tuntevat kumppaninsa. Hyväntahtoista parisuhdevisailua luotsaa tälläkin kertaa Timo Koivusalo, josta ohjelma teki aikoinaan tunnetun juontajan.

Hänen parinaan ei jatka Joel Hallikainen, vaan toinen juontaja paljastetaan myöhemmin keväällä. Pariskuntien haku ohjelmaan on käynnissä nettiosoitteessa osoitteessa MTV.fi/haemukaan.

Tuttu Juttu Show'ta esitettiin vuosina 1992–2002, jolloin ohjelmaa tehtiin peräti 393 jaksoa. Kymmenen vuoden aikana ohjelmassa kävi 1 572 vierasta. Jos kaikki jaksot katsoisi putkeen, menisi katselussa aikaa kaksi viikkoa. Kun Hallikainen päätti jäädä ohjelmasta pois vuonna 2000, jatkoi Koivusalo ohjelman tekoa vaihtuvien vierailevien juontajien kanssa vielä kaksi vuotta.

Henkiin herätetyssä ohjelmassa on edelleen kisaamassa kaksi pariskuntaa, joista toinen on julkisuudesta tuttu.

Koivusalolle ohjelma on erityisen rakas. Hän on ehtinyt kaivata tv-studion sähköistävää tunnelmaa.

– Olen todella innoissani Tuttu Juttu Show'n paluusta. Sen tekeminen on ollut alusta asti yhtä juhlaa. Vuosien varrella olen saanut vastata lähes päivittäin kysymykseen: "Milloin se Tuttu Juttu Show oikein tulee takaisin?". Siksi olen tänään onnellinen mies voidessani vastata, että nyt – nyt se tulee takaisin, Koivusalo hehkuttaa.

Hän pystyy nimeämään useammankin syyn ohjelman huimaan suosioon.

– Tuttu Juttu Show on ohjelma, johon osallistuvat pariskunnat ovat aina pääroolissa ja kunniavieraita. Sinne on turvallista tulla, ja sen luoma näkyvyys on erittäin myönteistä ja positiivista. Uskon, että yksi suosion salaisuuksista on juuri se, että katsoja aistii ainutkertaisuuden. Mitään ei voi käsikirjoittaa etukäteen, vaan kaikki syntyy siinä pienessä hetkessä vilpittömän läsnäolon ja toisen asemaan asettumisen myötä, hän jatkaa.