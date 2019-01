Oletko huomannut tämän omituisuuden Rantaväylällä?

Nyt testataan, kuinka tarkkaavainen olet ollut Jyväskylän liikenteessä.

Käsi ylös, jos olet huomannut Rantaväylän ja Satamakadun nopeusvalvontatolpassa jotain omituista viime päivinä. Kyseinen tolppa on tien oikealla puolella ajettaessa Agoran suunnasta kohti pohjoista.

Tällä kertaa tolppa ei ole nurin, niin kuin se oli pitkään muutama vuosi sitten.

Ei. Nyt tolppa kiinnittää tarkkaavaisen autoilijan huomion, koska tolpan päälle on joku asettanut lelun.

Kyseessä on perinteinen keltainen kauhakuormaaja. Lelu on pitänyt selvästikin asettaa tolpan päälle, heittämällä moinen temppu tuskin onnistuisi edes NBA-koripalloilijalta.

Kaikki ne, jotka ovat lelun havainneet ennen tätä juttua, voivat osallistua kisaan, jossa arvotaan kaikkien vastanneiden kesken tuotepalkinto. Ilmoittautua voi osoitteeseen tanaan@keskisuomalainen.fi. Samalla voit kertoa teorian siitä, mistä tempauksessa on kyse, ja miten lelu on tolpan päälle päätynyt. Tiedätkö ehkä, kuinka kauan lelu tolpan päällä on jököttänyt?

Lelu ei siis haittaa nopeusvalvontatolpan toimintaa, mutta nähtäväksi jää, miten viranomaiset asiaan suhtautuvat.