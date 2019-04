Oletko ihmetellyt, mitä kuuluu aikakautensa ikonille Paul Oxley's Unitille – Tässä vastaus

Ei olisi pitänyt lähteä Suomesta vuonna 1985, muusikko Paul Oxley vastaa kysymykseen, mitä muuttaisit urassasi, jos voisit.

Vastaus on rehellinen, mutta Oxley tähdentää, ettei tämä oikeasti ole asia, jota hän kauheasti ajattelisi. Nuorena sitä vaan tulee tehtyä hätiköityjäkin ratkaisuja.

Paul Oxley eli vitsikkäästi myös Oksasen Pauliksi ristitty brittiartisti sulatti Paul Oxley’s Unit -yhtyeen kanssa suomalaiset sydämet 1981. Living in the Western World myi platinaa ja kohosi rakettimaisesti hittilistojen kärkeen. Harva tiesi hoilatessaan Spanish Bars ja Terry’s Inside -kappaleita, että yhtye oli pääosin kotimaista syntyperää.

Oxleyn oli tuonut maahan suomalainen tyttöystävä ja muut bändin jäsenet löytyivät Tammisaaresta.

Paul Oxley on oikealta nimeltään Malcolm Campbell. Ristimänimi ei oikein istunut suomalaisiin suihin, joten mies valitsi itselleen uuden etunimen. Kyllästyttyään sukunimensä tavaamiseen hän vaihtoi senkin taiteilijanimeen.

– Siinä oli joku sellainen logiikka, että kun Suomessa lasketaan kolmeen sanoilla ”yks, kaks, kol”, niin ajattelin, että Oxley luontuu suomalaiseen suuhun helposti. Että yks, kaks, Ox, mies sanoo ja hymyilee melkein anteeksipyytävästi.

Bändin kysyntä oli 80-luvun alussa niin kovaa, että Oxley – kutsuttakoon häntä nyt kuitenkin yhä siksi – sanoo suosion nousseen vähän päähän.

– Me olimme nopeasti ihan puhki hommasta. Meillä oli jossain vaiheessa 35 keikkaa 36 päivässä ja joka paikassa tehtiin kävijämääräennätykset. Silloin oltiin nuoria ja kuviteltiin ylimielisesti, että suosio kestää ikuisesti.

Oxley sanoo bändin kaivanneen nopeasti hengähdystaukoa. Tosiasiassa myös esikoista seurannut levy jäi myynnissä ja suosiossa tapahtui notkahdus. Oxley lähti ryhmineen Espanjaan soittamaan paikallisiin ravintoloihin coverbiisejä.

– Muistan, kuinka jotkut suomalaiset bongasivat meidät soittamasta ravintolassa ja tulivat seuraavana iltana paikalle isolla joukolla. Sanoin jätkille, että soitetaan nyt sitten Spanish Bars ja kun suomalaiset nousivat pöydille tanssimaan, baarissa olleet englantilaiset olivat ihan, että ”mitä ihmettä täällä oikein tapahtuu”.

Vaikka suomalaiset luulivat fanittavansa maailmanluokan bändiä, Paul Oxley’s Unit ei saavuttanut suosiota maan rajojen ulkopuolella.

Oxley muutti Espanjasta Englantiin, perusti perheen ja teki omien sanojensa mukaan ”oikeaakin työtä” soittelun rinnalla. Musiikki vei kuitenkin miestä ja 12 vuotta sitten hän palasi Suomeen tekemään musiikkia.

Vuosien varrella kolme Oxleyn kappaletta on kisannut Suomen euroviisuedustuksesta ja mies on tehnyt hittejä muun muassa Japaniin ja Thaimaahan.

Oxley sanoo suomalaisen musiikkimaailman muuttuneen sulkeutuneeksi 40 vuodessa.

– 1980-luvulla täällä tehtiin kansainvälistä musiikkia, mutta sitten levy-yhtiöt alkoivat vaatia suomen kieltä. Tämä sulki automaattisesti minulta ovet.

Vaikka Oxley on asunut maassa pitkään, suomi ei häneltä suju. Ruotsia hän osaa jonkin verran, sillä kotipaikka oli pitkään Tammisaaressa ja Vaasassa. Nykyisin hän asuu ja työskentelee studiossaan Helsingissä.

Suosion huipusta on nyt 40 vuotta. Paul Oxley’s Unit on keikkaillut tasaisen harvakseltaan. Uutta musiikkia on julkaistu viimeksi syksyllä 2018. Kesällä bändi lähtee juhlakiertueelle. Mukana on yhä pitkälti sama porukka kuin 40 vuotta sitten.

– Bändin perussoundi on pysynyt samana. Mukaan on tullut moderneja sävyjä, mutta olemme pitäneet siitä kiinni, että keikoilla ei käytetä taustanauhoja.

Oxley sanoo ärsyyntyvänsä siitä, jos hän kuulee bändin keikalla soittimia, joita lavalla ei näy.

– Minulle tulee siitä aina huijattu olo. Olen perinteisen soittamisen miehiä, Paul Oxley sanoo.

Juhlakiertueella Paul Oxley’s Unit soittaa jousikvartetin kanssa. Kiertuepäivämääriä ei ole vielä julkaistu.