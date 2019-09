Oletko miettinyt miksi hän katosi tv-ruudusta? Uuraisten Tanja Huutonen siirtyi Maikkarilta diplomaatiksi Saksaan

Uuraisten Höytiältä kotoisin oleva Tanja Huutonen, 50, on suomalaisille tuttu MTV3:n ohjelmista. Hän on toiminut Maikkarilla sekä uutistoimittajana että Syksyn Sävel Retro- ja Retrohelmet-ohjelmien juontajana.

Tasan vuosi sitten Huutosen elämässä kääntyi uusi lehti hänen aloitettuaan työt lehdistöneuvoksena Suomen Berliinin suurlähetystössä Saksassa. Haastatteluhetkellä hän kuitenkin istuu siskonsa Sarin siirtolapuutarhapergolan alla Sveitsin Zürichissä. Hän oli lomalla poikansa Sasun kanssa.

Miten päädyit tekemään suuren päätöksen ja hakemaan nykyiseen toimeesi?

– Ehdin olla Maikkarilla tv-töissä 19 vuotta. Tuli ajatus nyt tai ei koskaan, joten päätin hakea avointa paikkaa. En lähtenyt soitellen sotaan, vaan valmistauduin haastatteluun määrätietoisesti. Olen lukenut saksaa yliopistossa pääaineenani ja asunut aikaisemmin yli neljä vuotta Wienissä. Lisäksi otin selvää Suomen ja Saksan nykyisistä kauppasuhteista ja haastattelin edeltäjäni. Tiesin, mitä työ on käytännössä, sillä nuorena toimin lehdistö- ja kulttuurineuvos Kaj Virtarinteen yksityisenä kotiapulaisena Oslossa ja Wienissä. Kaj opetti minut, nuoren tytön seuraamaan uutisia päivittäin. Sen myötä minusta tuli toimittaja ja nyt hänen jalanjäljissään myös pressipuolen diplomaatti.

Millaista työsi on?

– Hyvin monipuolista ja kiireistä. Pyrin kaikin tavoin luomaan positiivista Suomi-kuvaa. Tunnen olevani kuin Suomen myyntimies. Tuon esimerkiksi saksalaisia toimittajia Suomeen. Nyt kun Suomi on EU:n puheenjohtaja, niin meillä onkin näytön paikka. Koko alkuvuoden olemme valmistelleet esimerkiksi Saksan liittopresidentin kansalaisjuhlaa eli Bürgerfestiä, johon Suomen suurlähetystöämme pyydettiin partnerimaaksi: noin 20 000 ihmisen tapahtuma, ruokaa, juomaa ja Suomesta esiintyjinä Apocalyptica, Robin Packalen ja Huutajat.

Miten työsi eroaa työnteosta Suomessa?

– Toimittajan ja diplomaatin työ eroavat paljonkin. Toimittaja etsii tietoa ja kertoo heti kaikille kaikesta. Diplomaatin työ on pitkäjänteisempää. Tiedän paljon asioita, jotka saan kertoa vasta myöhemmin. Toimittajan työstä on ollut hurjasti hyötyä. Olen esimerkiksi uudistanut meidän Berliinin lähetystön someviestintää. Nykyään teemme paljon videoita, joilla olemme saaneet jo paljon uusia seuraajia. Ajan hengessä on pysyttävä mukana.

Millaiset työajat sinulla on?

– Erittäin liukuvat. Tai niitä ei itse asiassa ole. Iltavastaanottoja on paljon ja työmatkoja jonkin verran. Pidän edustustilaisuuksia myös kotona. En silti valita. Olen tottunut tekemään paljon töitä, se tapa on tullut minulle jo äidinmaidossa.

Miten Berliini on ottanut sinut vastaan?

– Avosylin. Kaupunki oli minulle myös tuttu ennestään. Olen ollut täällä aiemmin harjoittelijana Berliner Morgenpost- lehdessä ja kielikurssilla.

Miten elämäsi Berliinissä eroaa Suomesta? Mitkä asiat siellä ovat paremmin?

– Elämä täällä on hyvin erilaista kuin Helsingissä, saati synnyinkylässäni Höytiällä. Ei tarvitse kahlata lumessa eikä autossani ole talvirenkaita. Kotini alakerrassa on taivaallinen ja edullinen vietnamilaisravintola. Meno täällä on rentoa ja uutta nähtävää riittää. Olen hurjastellut synttäreideni kunniaksi Trabant-limusiinilla ja polskinut poikani kanssa maauimaloissa. Suomeen verrattuna Berliinissä on halpaa. Esimerkiksi pullollisen hyvää Riesling-viiniä saa täältä 6,5 eurolla. Suomessa siitä joutuu pulittamaan tuplasti.

Aiotko jäädä loppuiäksesi Berliiniin?

– Koskaan ei pidä sanoa ei koskaan. Nykyinen pestini on kolme plus kaksi vuotta, joten reilut neljä vuotta täällä ainakin ollaan.

Mitä Saksassa ajatellaan suomalaisuudesta?

– Suomi ja suomalaiset ovat Saksassa hyvässä huudossa. Saksalaisten silmissä meitä pidetään rehellisinä ja koulutettuna kansana. Maana Suomea pidetään puhtaana ja vähän eksoottisena. Lisää näkyvyyttä on tuonut se, että suomalaiset on valittu jo toistamiseen maailman onnellisimmaksi kansaksi. Digitalisaatiossa olemme harppauksen Saksaa edellä. Esimerkiksi täällä netti ei toimi yhtä hyvin kuin Suomessa. Joskin paljon on vielä tehtävää, jos Saksan parhaiten tuntema suomalainen on Samu Haber, niin hurmuripoika kuin hän onkin.

Asut siis Berliinissä 9-vuotiaan poikasi Sasun kanssa. Miten hän on sopeutunut sinne ja onko kieliongelmia ollut?

– Rehellisesti sanottuna muutto Saksaan oli Sasulle kova paikka. Hän käy englanninkielistä yksityiskoulua, mutta ei pidä siitä yhtään. Jos hän kiroilisi kuin Seppo Räty, niin Saksa saisi taatusti kylmää kyytiä. Koulupäivät ovat pidempiä kuin Suomessa eikä netti usein toimi. Toisaalta hän on oppinut jo upean englannin aksentin ja tilaa laskun ravintolassa sujuvasti saksaksi. Uskon vakaasti, että nämä vuodet ovat hänelle lopulta hyödyksi.

Mitä kaipaat eniten Suomesta?

– Ystäviä ja hiljaisuutta. Hiljaisuus on yksi Suomen suurimmista valttikorteista saunan ja puhtaan luonnon lisäksi.

Ehditkö vielä vierailla kotiseudullasi Uuraisilla?

– Uurainen ja erityisesti Höytiä tulee aina olemaan sydämeni ykköspaikka. Vietin siellä juuri viikon. Kävin Kuikan lavalla tansseissa, saunoin isäni rakentamassa savusaunassa ja pulahdin jääkylmään lampeen. Palasin siis juurilleni.