"On tosi tärkeää, että mahdut itse omaan elämääsi" – Tommy Hellsten puhuu Taulumäen kirkossa

Tommy Hellstenin, 67, elämän vaiheita on voinut seurata lukuisten elämäntaitokirjojen ohella lehtien palstoilta. Kaksi vuotta sitten Hellstenin puoliso menehtyi verenmyrkytykseen. Kirjoissaan ja haastatteluissa hän on kertonut myös muun muassa lapsuudenkotinsa alkoholiongelmasta, aiemmasta työnarkomaniastaan sekä vuosia kestäneestä terapiastaan.

Ensimmäisen kirjansa Virtahepo olohuoneessa hän kirjoitti kolme vuosikymmentä sitten. Siinä hän nosti esiin alkoholistin läheisilleen aiheuttaman häpeän ja traumat. Sen jälkeen hän on kirjoittanut lähes kolmekymmentä teosta, luennoinut sekä vetänyt perustamaansa Ihminen tavattavissa -terapia- ja -terapeuttikoulutusohjelmaa.

Viimeisimmässä Enää en pelkää -kirjassaan hänen viestinsä on avautuminen ikuisuuden läsnäololle.

– Kun ryhdymme intuitiivisesti kuuntelemaan sieluamme, voimme elää taivaassa jo nyt.

Hän sanoo, että tunne ikuisuuden läsnäolosta syntyy, kun ihmisen ego alkaa väistyä ja ihminen nöyrtyy elämän edessä. Egolla Hellsten tarkoittaa ihmisen omavoimaista kontrollia ja itseriittoisuutta, jolla on juurensa pelossa.

– Ihmisen ego vastustaa kuolemaa, koska se vastustaa myös elämää. Ihmisen tulisi hyväksyä elämä sellaisena kuin se tulee ja ottaa vastaan vaikeudet ja jopa kärsimykset. Se ei tarkoita, etteikö asioita tulisi muuttaa, mutta ihminen ei voi muuttaa mitään ennen kuin hyväksyy sen mikä nyt on. Egosta luopuminen on omasta itseriittoisuudesta luopumista, hän sanoo.

Hellsten kertoo aiemmin pelänneensä kuolemaa. Nykyään hän on pikemminkin utelias.

– Olen sanonut, että ihmisen tulee kuolla jo eläessään, sillä mitä enemmän sinussa kuolee eläessäsi, sitä vähemmän jää kuoltavaa, kun viime hetki koittaa. Silloin kuolema on helppo siirtyminen horisontin taa.

Hellstenin ja laulaja-lauluntekijöiden Tommi Kaleniuksen ja Ninni Poijärven Kosketus-esitys on Jyväskylän Taulumäen kirkossa keskiviikkona 11.9. Kalenius ja Hellsten kiersivät myös pari vuotta sitten Kasvotusten-kiertueella. Esitysten formaatti on sama: Hellsten puhuu ja Kalenius ja Poijärvi musisoivat, mutta aiheet ja sävelmät ovat uusia.

Esityksessä käsitellään pyhyyden ja kohtaamisen teemoja; jotain mitä emme voi ymmärtää, mutta jonka voimme silti kokea.

– Kaikilla on tarve tulla syvältä kosketetuksi, sillä meissä asuu pyhyyden tarve. Koska olemme pohjimmiltamme selittämättömiä, mysteeri kiehtoo meitä ja löytää meissä kaikupohjan.

Hellstenin mukaan tulemme syvältä kosketetuiksi esimerkiksi kohdatessamme ihmisen, joka on aidosti läsnä ja avoin.

– Tällaisessa kohtaamisessa tunnistamme jotain itsestämme. Me ihmiset olemme mysteerejä. Selittämätön pyhyys asuu meissä, ja se resonoi meissä toisen läsnäolon hetkellä.

Lapsuutensa vaikeista asioista vapautumisesta on tullut hänelle elämäntyö. Vapautuminen on tapahtunut, kun on ollut pakko katsoa asioita syvältä. Hellsten sanoo, että se mitä ihmiselle on tapahtunut lapsuudessa, ei määritä häntä ihmisenä.

– Mutta se määrittää, mitä sä teet ja miten käsittelet asioita. Sillä ihminen, joka ei kohtaa menneisyyttään, elää siinä. Vapautumisen ei tarvitse tapahtua välttämättä pitkän terapian kautta. Terapia ei ole mikään massaratkaisu, mutta se on yksi väylä monille.

Julkisuutta hän ei koe väsyttävänä.

– Kun nukkuu ja liikkuu riittävästi ja jättää kalenteriin tilaa niin, että ehtii palautua edellisestä tilanteesta ennen siirtymistä toiseen, niin jaksaa. On tosi tärkeää, että mahdut itse omaan elämääsi.

Hän on saanut kuulijoiltaan ja lukijoitaan palautetta, että hänellä on kyky sanoittaa asioita niin, että ihmiset tunnistavat niistä omat ajatuksensa.

– Sanonkin ihmisille, että en kirjoita enkä puhu asioista, joita te ette jo tietäisi. Koen, että tämä työ on tehtäväni maapallolla.