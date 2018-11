Onko Steven Seagal oikeasti cool vai ei?

Venäjän ulkoministeriö tiedotti elokuun alussa, että action-elokuvien tähti Steven Seagal on nimitetty erityislähettilääksi. Presidentti Vladimir Putinin kanssa hyvää pataa oleva ja Venäjän kansalaisuuden muutama vuosi sitten saanut Seagal sai näin hoitaakseen Venäjän ja Yhdysvaltain väliset humanitaariset ja kulttuuripoliittiset asiat.

Viime vuodet Seagal on ollut Putinin lumoissa. Seagal on kutsunut Putinia ”maailman suurimpiin kuuluvaksi johtajaksi”.

Mutta. Ennen keskibudjetin toimintaelokuvia ja nykyään halpiksia tekevä, jäyhän kuvion elokuvatähti ei vaikuta kovin hohdokkaalta kulttuuriagentilta. Mutta Steven Seagal on oikeasti myös cool.

Steven Seagalilla on esimerkiksi musta vyö aikidossa. Yhdysvaltain Louisianassa Seagalilla on seriffin valtuudet. Hän on lisäksi energiajuomayrittäjä, ja puhuu sujuvasti japania.

Seagal on myös ympäristöaktiivi ja eläinten oikeuksien ajaja. Hän sai tästä humanitaarisen palkinnon vuonna 1999 Peta-järjestöltä. Hän on vastustanut erityisesti elefantinpoikasten salakuljetusta.

Kaiken hyvän lisäksi Steven Seagal on bluesmies.

– Blues on jumaluuden kieltä, hän on sanonut.

Esikoislevyllä Songs from Crystal Cave (2004) vieraili itse Stevie Wonder. Muusikot ovat kehuneet elokuvatähden taitoja kitaristina. Hänet tunnetaan myös kitarakokoelmastaan, johon kuuluu kitaroita "kuninkaallisten" B.B. Kingin, Freddy Kingin ja Albert Kingin jäämistöistä. Seagalin muiden soittimien alkuperäisiä omistajia ovat Stevie Ray Vaughan, Bo Diddley, Muddy Waters ja Jimi Hendrix.

Steven Seagalin elokuvista pitäminen on taitolaji. Monet pitävät häntä ”laimeimpana toimintatähtenä ikinä”. Melkein tutkimukselliseen muotoon saatettu fanikirja Seagalogy on toista mieltä. Monien mielestä tämä rehkimistä välttelevä, kaupunkia elokuvissaan konnista putsaava, mustiin pukeutuva, hiuksiaan ponnarilla pitävä ja hyvin vähän puhuva tähti on oikeasti cool. Ei ehkä niin cool kuin Chuck Norris ja Sylvester Stallone, mutta viileämpi kuin Dolph Lundgren ja Jean-Claude van Damme.

Steven Seagal ei ole enää vuosiin tehnyt laajempaan elokuvalevitykseen päätyneitä elokuvia. Ehkei hänen tarvitsekaan. Ystävyys Vladimir Putinin kanssa riittää.

Lue lisää: Vern (ei sukunimeä): Seagalogy: A Study of the Ass-Kicking Films of Steven Seagal. Titan Books 2008/2012.