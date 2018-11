Onko popkulttuuri muuttunut kymmenessä vuodessa? Vuosien 2008 ja 2018 välillä on yksi silmiinpistävä ero

Vuosi 2008 voi henkilöstä riippuen olla joko muinaishistoriaa tai eilistä. Popkulttuurissa ehtii nimittäin tapahtua paljon kymmenessä vuodessa – tai sitten yllättävän vähän.

Suomen katsotuimman elokuvan titteliä vuonna 2008 piti Bond-seikkailu Quantum of Solace. Bond-franchisen menestys ei ole vuosien saatossa juuri muuttunut.

Samaa voisi sanoa myös vuoden 2008 toiseksi katsotuimmasta elokuvasta, Abba-musikaalista Mamma Mia. Abban musiikki on kestänyt vuosikymmenestä toiseen, ja tänä vuonna ilmestynyt elokuvan jatko-osa Mamma Mia! Here We Go Again onkin ollut Suomen katsotuin elokuva.

Neljänneksi katsotuin elokuva oli yksi vuoden 2008 elokuvatapauksista, nimittäin Batman-elokuva Yön ritari. Ei liene liioiteltua sanoa, että Yön ritari mullisti supersankarigenren realistisella ja poliittisella lähestymistavallaan. Elokuvan ehdoton tähti oli samana vuonna menehtynyt Heath Ledger, jonka näyttelemä Jokeri on jättänyt pysyvän jäljen popkulttuuriin.

Warner Bros on tänä vuonna aloittanut uuden Jokeri-elokuvan kuvaukset. Pääosaa näyttelee tällä kertaa Joaquin Phoenix.

Mielenkiintoista on, että samana vuonna ilmestynyt Marvelin Iron Man veti Suomessa vain 52 726 katsojaa, mikä teki siitä vuoden 30:s katsotuimman elokuvan. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Marvel-yhtiö on kuitenkin pärjännyt valkokankaalla huomattavasti paremmin kuin DC. Tänä vuonna ilmestynyt Avengers: Infinity War on Suomen toiseksi katsotuin elokuva. Sen on nähnyt noin 231 000 katsojaa.

Marvelin elokuvia pidetään yleisesti ottaen kevyinä ja viihdyttävinä supersankarielokuvina ja vastareaktiona nimenomaan Yön ritarin aloittamalle synkkien supersankarielokuvien trendille.

Muita 2008 ilmestyneitä elämään jääneitä elokuvia olivat muun muassa animaatiot Kung-fu Panda ja Wall-E. Sen sijaan ajan hammasta eivät kestäneet esimerkiksi suomalaisen Remedy Entertainmentin kehittämään samannimiseen videopeliin perustunut Max Payne, kuten ei myöskään Lordi-elokuva Dark Floors.

Mitä Suomi sitten kuunteli vuonna 2008?

Myydyin levy tuolta vuodelta oli Anna Abreun Now. Sekä toinen että kolmas sija kuuluivat Lauri Tähkälle & Elonkerjuulle. Lauri Tähkä ja Elonkerjuu ovat sittemmin lähteneet eri teille, Anna Abreu puolestaan on vaihtanut laulukielensä englannista suomeen ja samalla myös taiteilijanimensä Abreuksi.

Neljänneksi ja viideksi myydyimmät levyt olivat 10 vuotta sitten kestosuosikkeja, Vesa-Matti Loirin Kasari sekä Juha Tapion Suurenmoinen elämä.

Singlelistalla lokakuussa 2008 oli sellaisia kappaleita kuin Anna Abreun Vinegar, Apocalyptican I Don’t Care, Happoradion Che Guevara ja The Rasmuksen Livin’ In a World Without You.

Se silmiinpistävin ero lokakuiden 2008 ja 2018 välillä on Vain elämää -tv-sarjan vaikutus: Top 10:ssä oli 2018 lokakuussa peräti neljä Vain elämää -tv-ohjelman kappaletta. Siinä syy, miksi artisti tv-ruutuun haluavat: jos olet televisiossa, olet suosittu.

Jotain tuttuakin tuoreella listalla on: pitkään sivuraiteilla olleen The Rasmuksen lauluja on palannut listalle. Ja tietenkin siksi, että Lauri Ylönen lähti Vain elämää -tv-sarjaan.