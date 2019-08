Onko tässä ensimmäinen rockfestari, joka julkaisi kattauksensa jo kesäksi 2020?

Tämän kesän rockfestarit alkavat olla nähty. Yllättävästi katseet kuitenkin kääntyvät jo tässä vaiheessa kesään 2020.

Lauantaina 10. elokuuta järjestetty Joutsan Joutorock tiedotti maanantaina 12. elokuuta ensi kesän suunnitelmansa: Festarit järjestetään, ajankohta on lauantai 15. elokuuta 2020, paikkana edelleen Joutsan pankkiaukio – ja esiintyjinä Dingo, Arttu Wiskari, Kotiteollisuus ja Popeda. Lipunmyynti on alkanut. Ikärajana säilyy K18. Peruslippujen lisäksi myytävänä on vip-lippuja.

Joutorock kertoi, että päätös jatkosta oli helppo tehdä, koska tämänvuotinen tapahtuma kiinnosti yleisöä hyvin. Esiintyjät olivat Eppu Normaali, Klamydia, Melrose ja Rock’n’ Roll Sensation. Lippuja myytiin yli 2 500. Se on pienessä kunnassa tuntuvasti. Joutsan asukasluku on alle 5 000. Mökkikaudella väkeä on reippaasti enemmän.

Joutorockin järjestelyistä vastaa Ravintola Kellarin sekä Hotelli Aaton ja Ellin yrittäjä Visa-Matti Kuitunen yhtiöineen.