Onko tässä seuraava suomalaisten menestyslaji? "Nopeatempoista, sähäkkää ja viihdyttävää katsottavaa"

Seppälänkankaalla Jyväskylän Beach Parkin hallissa pöllyää hiekka. Jyvässeudun Paini-Ässät ry harjoittelee täällä rantapainia joka toinen sunnuntai.

Rantapainiottelut järjestetään ympyränmuotoisella hiekka-alustalla, jonka halkaisija on kuusi metriä. Ottelijoilla on yllään uima-asu.

Hannu Kiminkinen, 67, on Jyvässeudun Paini-Ässät ry:n puheenjohtaja ja Suomen Painiliitto ry:n rantapainin vastaava. Hän toi rantapainin Suomeen kymmenisen vuotta sitten.

– Laji on kotoisin Mustanmeren rannoilta. Maailmanmestaruuskilpailuja on järjestetty ainakin parikymmentä vuotta, Kiminkinen sanoo.

Rantapaini on Jyvässeudun Paini-Ässät ry:n vuoden 2019 kärkihanke. Seura on järjestänyt ensimmäisenä Suomessa rantapainin harjoitustoimintaa sisätiloissa. Keväällä harjoitukset siirretään Tuomiojärven rantaan ja Korpilahden satamaan.

Kansainvälisen painiliiton tavoitteena on tehdä rantapainista olympialaji. Suomen painiliitto pyrkiikin järjestämään kisoja ensi kesänä usealla paikkakunnalla. Rantapainin uskotaan tuovan uutta potkua ja näkyvyyttä myös suomalaiselle painille. Laji on mukaansatempaava niin katsojan kuin harrastajankin näkökulmasta.

– Rantapaini on nopeatempoista, sähäkkää ja viihdyttävää katsottavaa, Kiminkinen kertoo.

Ensi elokuussa Jyväskylässä kilpaillaan rantapainin Suomen mestaruudesta. SM-kilpailut järjestetään painin Suomi Cupin osakilpailuna samaan aikaan beach volleyn SM-lopputurnauksen kanssa. Rantapainiturnaukseen osallistuu myös Viron nuorten maajoukkue.

Jyvässeudun Paini-Ässät ry:ssä toivotaan uusia painijoita lajin pariin. Harjoitustoiminta on seuran perinteisen toimintaideologian mukaisesti maksutonta. Innokkaimmille voi avautua hienoja mahdollisuuksia lajissa aina kansainvälisen tason kilpailuihin asti.

– Erityisesti naisille voi suositella rantapainin aloittamista. Kilpailu- ja etenemismahdollisuudet voivat olla tulevaisuudessa todella hyvät, Kiminkinen sanoo.

– Yksinkertaisten sääntöjen ansiosta laji ei välttämättä vaadi pitkää painikokemusta. Jos rantapaini saadaan olympialaisiin ja asia otetaan Suomessa tosissaan, on suomalaisilla painijoilla hyvät mahdollisuudet menestyä.

Jari Sulkunen, 48, on poikapainin ja kuntopainin valmentaja sekä rantapainin SM-hopeamitalisti veteraanisarjassa. Sulkunen näkee rantapainin tervetulleena vaihtoehtona.

– Rantapaini tuo mukavaa ja mielenkiintoista tekemistä. Se on ”vähän erilaista vääntämistä”.

Paini antaa harrastajalleen fyysisten valmiuksien lisäksi myös muita tärkeitä taitoja.

– Painissa oppii kunnioittamaan vastustajaa. Herrasmieslajihan tämä on. Ja kun saadaan ihmisiä urheilun pariin, se on kansanterveyden, mielenterveyden ja kaiken terveyden eduksi! Urheilu ehkäisee monia tämän päivän ongelmia, kuten syrjäytymistä. Tärkeää on, että kuuluu johonkin, eikä jää yksin, Sulkunen sanoo.

Junas Eljurkaev, 8, on harrastanut painia Kuokkalan Graniitissa noin vuoden ja aloittanut rantapainin harjoittelun tänä talvena. Rantapaini on noussut hänen suosikkilajikseen.

– Hiekalla painiminen on erilaista kuin matolla. Se on vähän raskaampaa, mutta ei se haittaa, rantapaini on kaikista kivointa.

Junas Eljurkaevin ensimmäiset painikisat lähestyvät. Kysymykseen mahdollisesta jännityksestä hän tyytyy vastaamaan veikeällä virnistyksellä.