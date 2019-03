Onko tässä seuraava virtuaalipelihitti? Jyväskyläläisen Patrick Aallon, 52, LineWars VR valmistuu pala palalta

Pysäyttävä uutinen sattui jonkin aikaa sitten silmiin: internet täyttää jo 50 vuotta. Sen on täytynyt lymyillä harvojen ja valittujen koneilla puolet elämästään, sillä omista ensimmäisistä kokemuksista netin syövereissä on vasta reilut 20 vuotta. Lehtitalo oli kuitenkin ensimmäisten joukossa ottamassa askelia uuteen aikaan.

1990-luvun puolivälin tienoilla, iltavuoron viimeisinä tunteina, ehti haparoivin sormin tutkia sitä yhtä pioneeri-tietokonetta, joka toimituksessa oli valjastettu olemaan yhteydessä verkkoon. Pelko siitä, että väärällä näppäyksellä sotkisi koko maailman internetin, kalvoi hyppysissä.

Eräänä iltana ruudulle tuli lista suomalaisten kotisivuista. Mitä ovat kotisivut? Klikkasin auki ensimmäisen. Hämmästys oli suuri, kun saatoin lukea tietojenkäsittelytiedettä Jyväskylän yliopistossa opiskelleen palokkalaisen Patrick Aallon elämästä. Mies kertoi harrastuksistaan, opiskeluistaan ja olipa sivulla jopa valokuvia.

Facebook ja Instagram olivat vielä kaukana tulevaisuudessa. Tuolloin en voinut käsittää, miten jonkun yksityiselämään liittyviä tietoja voi olla luettavissa ympäri maapallon.

Internetin syntymäpäivän kunniaksi halusin tietää, mitä mahtaa kuulua tuolle Patrick Aallolle nykyään. Omat netinkäyttötaidot olivat kehittyneet jo siihen pisteeseen, että mies löytyi muutamalla klikkauksessa Jyväskylän Mannilasta omakotitalon alakerrasta. Tietokoneen äärestä, kuten saattoi arvata.

Patrick Aallon muinaiset kotisivut löytyvät vielä netin Way Back Machinestä.

Patrick Aalto on nyt 52-vuotias. Hän on siirtynyt virtuaalitodellisuuteen. Virtual reality (vr), joka maijameikäläisestä on yhtä kaukainen asia kuin kotisivu oli 1990-luvulla, on Aallolle tavallista nykyhetkeä.

Aalto suunnittelee työkseen avaruustaistelupeliä LineWars VR. Tuo nimi on tuttu jo kaukaiselta kotisivulta.

– Ensimmäinen iso projektini oli 3D-peli LineWars, jonka julkaisin 1988. Se oli yksi ensimmäisistä suomalaisista ohjelmista, joka otettiin mukaan PC-SIG-pelikokoelmaankin, Aalto kertoo.

Seuraava, kehittyneempi versio LineWars II tuli 1994.

– Sen jälkeen olin aina silloin tällöin miettinyt, että olisi kiva tehdä siitä uusi versio nykyisille pelialustoille.

Hetki koitti reilu vuosi sitten. Nyt on vuorossa virtuaalitodellisuudessa pelattava seikkailu. Pelaamiseen tarvitaan vr-lasit ja kädessä pidettävä pieni ohjauslaite. Laittaessaan lasit silmilleen pelaaja astuu suoraan avaruusalukseen. Hän ohjaa sitä ja tulittaa vihollisia. Pelin edetessä tavoitteena on pelastaa prinsessa ja maapallo. Klassinen kuvio, jota Aalto höystää yllättävillä yksityiskohdilla.

Vr-pelit ovat lyömässä itsensä läpi. Suomalaisia pelejä on ilmestynyt vasta muutama. Aallon LineWars VR on jo siinä vaiheessa, että valmistuminen häämöttää loppukesästä.

– Tänä aamuna keksin, miltä alienien emäalus näyttää.

Aalto pystyy tekemään melkein kaiken peliin liittyvän itse, mutta ei ääninäyttelyä ja musiikkia. Säveltäjän hän löysi kohtuuhintaan alkuvuodesta. Kertojan ääni sekä komentoja ja avunpyyntöjä toisilleen radiolla huutelevat ääninäyttelijät ovat löytyneet freesound.org -sivustolta.

– Yllättävän mukavasti ihmiset siellä ovat kiinnostuneet projektistani ja päättäneet auttaa, jopa muutama ihan ammatti-ääninäyttelijäkin lähti mukaan.

Tukena on myös Oculus Start Program, johon Aalto pääsi mukaan. Oculus on nykyään Facebookin omistama suuri yhtiö, joka keskittyy vr-peleihin. Aallon Linewars VR julkaistaan aikanaan Oculuksen Shopissa niin sanottuna independent-pelinä. Oculus ottaa pienen osan myyntihinnasta ja loppu tulee pelin tekijälle.

Luettelo pelin teossa auttaneista löytyy täältä.

Kokopäiväinen pelintekijä Aalto on ollut vasta reilun vuoden. Sitä ennen hän työskenteli 26 vuotta kirjastojen tietojärjestelmän parissa. Työpaikka oli koko ajan sama, vain nimi vaihtui matkan varrella monta kertaa. Ihan alussa se oli Valtion tietokonekeskus VTKK.

Aalto irtisanoutui marraskuussa 2017.

– Taisi olla viides kirjastojärjestelmä, jota silloin tehtiin. Periaatteessa se oli aina sama järjestelmä, mutta uudenlaisilla työkaluilla ja uudenlaisille tietokoneille. Alkoi tuntua, että minä olen jo tehnyt tämän.

Aalto pohti irtisanoutumista kuukauden verran. Lisäpotkua lähtöön toi astma. Se tuntui aktivoituvan avokonttorissa leijuvan tupakanhajun takia, joka kantautui tupakoivien ihmisten mukana ulkoa.

– Sitten kun lähtöpäätös oli tehty, putosi taakka harteiltani. Huomasin, että rupesin olemaan taas kovasti onnellinen. Tietysti jostain täytyy saada rahaakin. Aloinkin hirveällä innolla tehdä peliä.

Ensimmäisen tietokoneensa Aalto sai 16-vuotissyntymäpäivälahjaksi 1982. Se oli Commodore VIC-20, ensimmäinen kotikäyttöön sovelias kone. Se Aallolla on tallessa vieläkin. Itse pelaaminen ei häntä koskaan erityisemmin kiinnostanut, vaan se, miten joku asia toimii ja miten sen voisi tehdä itse.

Pienestä pitäen Aallolla onkin ollut kaikenlaisia projekteja kuin lempihahmollaan Pelle Pelottomalla Aku Ankassa. Pari vuotta sitten hän ryhtyi tekemään robottia.

– Kiinnosti tietää miten robotti tehdään. Ei auttanut kuin aloittaa.

Piro II -niminen robotti ei vielä ole valmis, mutta se osaa jo kääntää päätään käskettyyn suuntaan ja kertoa kysyttäessä minne kaikkialle on katsonut.

Patrick Aalto kommunikoi robottinsa kanssa

Tunnetuin Aallon keksinnöistä lienee 2011 valmistunut emulaattori-ohjelmisto, jonka avulla voi muuttaa pc-pelit Nintendon käsikonsolilla pelattaviksi. Dsx86 - niminen emulaattori on ilmaisessa jaossa netissä. Sen latauksia tehdään yhä jopa tuhat kuukaudessa.

Aalto on aamuvirkku ja herää joka päivä seitsemän maissa. Pelin tekemisen hän lopettaa yleensä kello 15, mutta aina viimeistään kello 18.

– Jos sen jälkeen olen vielä koneella, en saa nukuttua.

Aalto rentoutuu parhaiten katsomalla scifi-elokuvia. Niitä hänellä on melkoinen kokoelma katsottavaksi itse rakennetussa, suorastaan ylellisessä kotiteatterissa. Perjantai on toisenlainen pelipäivä.

– Kerran viikossa käyn läiskimässä lentopalloa, Aalto sanoo.