Onko topless-tarjoilija Jyväskylän uudenvuoden tarjonnan rohkeinta antia?

Maanantai-iltana 31. joulukuuta voi ravintola Luotsiveneessä Jyväskylässä olla tunkua. Ravintola kun lupaa, että paikalla on topless-tarjoilija Scarlet Pink sekä strippari Ava.

Ravintolatyöntekijä Aino kertoi, että idea lähti siitä, kun aiemmin syksyllä ravintolassa järjestettiin naisille seksivälineitä esitellyt ilta. Miesasiakkaat olivat alkaneet tällöin nurista, että heillekin pitää olla jotain eroottista.

Ravintolan omistajiin kuuluva Markus Kuhmonen kertoi matkoilta puhelimitse, että tapaa voidaan jatkaa, jos ilta onnistuu.

– Ei näistä koskaan tiedä.

Palautteeseenkin hän on varautunut.

– Ainahan sitä palautetta tulee. Mutta hyvä niin. Samalla tulee myös julkisuutta.

Paikassa on aiemmin järjestetty muun muassa munkinsyönnin SM-kisat.

Luotsivene on lähiöpubi Säynätsalossa. Sisällä paikkoja on 40, lisäksi käytössä on terassi. Kuumottavaan iltaan varaudutaan siten, että järjestyshenkilöiden määrää on lisätty normaaliin iltaan verrattuna.

Topless-iltoja on Suomessa järjestetty ravintoloissa aiemminkin, muun muassa Vikin Baarissa Heinolassa 2016 sekä Bar 69:ssä Lahdessa 2017. Lisäksi maailmalta ovat tuttuja topless-parturit ja autonpesijät.

Esimerkiksi Mikko Koistisen Pilvilinna Production -yhtiö ilmoittaa verkkosivuillaan topless- ja jopa nudetarjoilijoista. Jälkimmäisiä kuulemma tilataan lähinnä synttäreille, polttareihin ja ravintoloihin tilataan sitten strippareita ja tarjoilijoita. Koistisen mukaan esimerkiksi neljän tunnin tarjoilu maksaa noin 400 euroa + matkakulut.

– 26 vuotta olen viihdealalla ollut, enkä koskaan ole saanut huonoa palautetta, Koistinen kertoi.