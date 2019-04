Onnea kovan onnen Onni! – Jyväskyläläismies löi päänsä, katkoi lautansa ja sai peukolonsa sijoiltaan skeittauksen SM-kisoissa, mutta rullasi silti Suomen mestariksi

Jyväskyläläinen Onni Saltevo, 25, on skeittauksen Suomen mestari. Kultamitali irtosi skeittauksen SM-kisoissa avoimessa sarjassa Tampereella.

Skeittauksen Suomen mestaruuden Saltevo onnistui nappaamaan mainiosti sujuneella finaalisuorituksellaan. Kommelluksilta ei SM-kisoissa kuitenkaan menty.

– Kisoissa peukaloni meni sijoiltaan ja pääni osui maahan. Kymmenen minuuttia ennen finaalisuoritusta lauta meni poikki ja ehdin jo ajatella, että tämä oli tässä. Kaverini ehti juuri ja juuri hakea autosta varalaudan. Sitten kaikki menikin ihan nappiin.

Nykyisin Helsingissä asuva Saltevo on kotoisin Kypärämäestä. Hän aloitti skeittauksen alakouluikäisenä 2000-luvun alussa kavereiden kanssa ja tutustui Jyväskylän skeittiporukoihin. Jyväskylästä tie vei Eurooppaan ja muualle maailmalle.

– Aloin skeitata luokkakaverini ja hänen vanhempiensa skeittikavereidensa kanssa. Hypimme portaita Kypärämäen liikuntasalilla ja Keskussairaalalla. Salmirannan skeittihallilla kävin viidesti viikossa. Skeittasin neljästä yhdeksään, hallin aukeamisesta sulkemiseen.

– Myöhemmin mentiin Sepänaukiolle ja muualle Jyväskylään. Kun vanhemmat kaverit saivat ajokortit, alettiin kiertää Suomea ja vähitellen myös Eurooppaa.

Saltevo on menestynyt kilpailuissa Suomessa ja ulkomailla. Menestyksen salaisuus on monen tekijän summa.

– Tärkeintä on sisäinen motivaatio. Itselleen tätä pitää tehdä. Muuten ei jaksa, vaan lannistuu pettymyksistä.

– Mulla on aina ollut ympärillä hyviä puskijoita, jotka ovat kannustaneet ja auttaneet esimerkiksi viemällä autolla eri paikkoihin. Myös itseä vanhempien ja kovempien skeittaajien seura on innostanut ja motivoinut.

SM-voiton jälkeen Saltevo matkusti Kiinaan Shanghaihin kuvaamaan skeittielokuvaa.

– Skeittasimme aamukymmenestä iltakuuteen. Kiinassa skeittaus kaduilla ja puistoissa on niin täydellistä, ettei skeittiparkkeja edes tarvita. Saimme kuvattua tosi paljon materiaalia.

Skeittaus vie Saltevoa muutoinkin ympäri maailmaa. Paikallaan pysymiseen ei juuri jää aikaa.

– Olen matkustanut Euroopassa, Afrikassa, Aasiassa ja Australiassa. Noin kerran kuussa tulee matkustettua ulkomaille. Sen lisäksi ovat vielä kotimaan reissut.

Skeittauksen mukanaan tuomien upeiden kokemusten lisäksi Saltevo on törmännyt myös ennakkoluuloihin. Niistä on kuitenkin selviydytty kohteliaalla käytöksellä ja huumorilla.

– Joskus skeittaajille tullaan rähjäämään ja huutamaan. Aggressiivinen lähestyminen johtuu yleensä pelosta. Kun jutellaan kuin ihminen ihmiselle, keskustelun sävy muuttuu.

– Kiinassa saimme häädöt muutamasta paikasta. Päätimme ottaa kaikkien meidät häätäneiden vartijoiden kanssa yhteiskuvan! Vartijan juostessa hätyyttelemään meitä paikalta pyysimme ystävällisesti lupaa ottaa kuvan. Jännitys raukesi ja pian nauroimme yhdessä.

Skeittauksen vaikutus Saltevon elämään on ollut valtaisa myös kilpailumenestyksen, ulkomaanmatkojen ja osa-aikaisen ammatin ulkopuolella.

– Skeittaus on antanut minulle todella paljon. Skeittaaminen on ainoita harrastuksia, joissa on mahdollista matkustaa samassa autossa saman porukan kanssa 15-vuotiaasta 40-vuotiaaksi, oli siellä sitten minkälaisia tyyppejä tahansa.

– Kun skeitataan, ketään ei kiinnosta, kuinka paljon tienaat vuodessa, millaisia vaatteita käytät tai millaista musiikkia kuuntelet. Olen saanut kavereita ympäri maailmaa ja tavannut mielettömiä tyyppejä. En vaihtaisi tätä mihinkään, Onni Saltevo sanoo.