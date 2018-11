Ooppera ja Paleface – outo yhdistelmä on sytyttänyt koululaiset, ja nyt se nähdään myös Muuramessa

Mäkelänmäen koulussa Muuramessa on puhuttu keväästä asti Ihmepojasta. Eikä mistä tahansa ihmepojasta vaan Ihmepoika A:sta. Kyse on Karri ”Paleface” Miettisen kirjoittamasta oppilaiden ja Kansallisoopperan ammattilaisten yhteistyöstä. Ooppera sai ensi-iltansa huhtikuussa 2017 ja sitä on versioitu nyt 52 koulussa. Nyt se nähdään Muuramen Kulttuurikeskuksen liikuntasalissa ensi tiistaina 20.11.

– Idea tuli rehtori Kari Heikkilältä. Haimme keväällä mukaan ja tulimme valituksi, luokanopettaja ja musiikkipedagogi Anu Rainerma kertoo.

Innostus oli heti suurta. Pääosin alakoululaisten kanssa toteutettavaan teokseen haki 80 oppilasta. Koe-esiintymisistä mukaan otettiin 56. Produktion nuorin käy kolmatta luokkaa ja yläkoulusta lainattiin pari laulajaa.

– Painotimme esiintymisrohkeutta, emmekä rajanneet heti ulos vaikka laulaja ei ihan nuotissa pysynytkään.

Rainerman aisaparina toimii niin ikään luokanopettaja ja musiikkipedagogi Päivi Korhonen.

Vetäjiä jännitti aluksi onnistuuko laulujen nopea ulkoa opettelu koululaisilta. Jännitys oli turhaa.

Muuramelaisilla oli lokakuussa harjoitukset ohjaajan ja kapellimestarin kanssa ja ohjaaja Riikka Oksaselta sateli heti kiitosta. Hän sanoi muuramelaisten menevän musiikkiluokkalaisista.

– Ihan mahtava ryhmä. Oppilaat keskittyivät ja lauloivat hienosti. Töitä oli selvästi tehty paljon. Ryhmässä oli myös hieno yhteisen tekemisen meininki, vaikka lapset olivat eri luokilta, Oksanen sanoo.

Koululaiset harjoittelevat orkesterin ja oopperan laulajien kanssa vasta esityspäivän aamuna.

– Nyt on pitänyt vain kuvitella, missä laulajat seisovat. Oopperassa on paljon vuoropuhelua kuoron ja solistien kanssa. Nämä on opeteltu taustanauhan kanssa, Rainerma sanoo.

Esityksessä laulavat sopraano Saara Kiiveri, baritoni Sampi Haapaniemi ja Petri Bäckström. Ihmepoikaa esittää muuramelainen Hertta Mikkonen.

Anu Rainerma kertoo, että oopperassa kuullaan vaikutteita muun muassa rap-, gospel-, lattari- ja musikaalimusiikista.

– Stemmat ovat paikoitellen haastavia. Olemme olleet yllättyneitä siitä, kuinka hienosti oppilaat, joista suuri osa laulaa ensimmäistä kertaa kuorossa, ovat musiikin oppineet.

Rainerma arvelee oopperan harjoittelemisen opettavan pitkäjänteistä työskentelyä ja kehittävän niin ilmaisu-, laulu-, kuuntelu- kuin rytmitaitoakin.

Teemoiltaan Ihmepoika A käsittelee ennakkoluuloja ja leikkauspolitiikkaa. Palefacen mukaan sitä, kuinka ilman mielikuvitusta mikään ei onnistu.

– Tämä on sellainen juttu, joka jää itsellekin mieleen yhtenä opettajauran huippuhetkistä, Anu Rainerma sanoo.

Ihmepoika A Muuramen Kulttuurikeskuksen liikuntasalissa tiistaina 20.11.