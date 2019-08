Oppilaan koskettava ele jäi ikiajoiksi Anne-Marin mieleen – "Vieläkin nousee kyyneleet silmiin"

Anna-Mari Laulumaan eteinen on täynnä kuin lähtevä laiva. Lattialle on lastattu laatikoittain syntymäpäiväjuhlapaikalle vietävää tavaraa ja ennen juhlapäivää tapahtuvalla Tallinnan esiintymisreissulla tarvittavaa tarpeistoa.

Laulumaa pujottelee notkeasti tavararöykkiöiden ohi asunnon takaovelle ja ulos kohti taloyhtiön rantasaunaa. Ennen muinoin suomalaiset syntyivät saunassa: mikä olisikaan sopivampi paikka syntymäpäivähaastatteluun.

Keski-Pohjanmaalla Nivalassa syntynyt Laulumaa tuli 1990-luvun alussa Jyväskylään opiskelemaan. Yliopistossa pääaine oli puheviestintä, mutta melko pian opinnot lähtivät rönsyilemään puheilmaisukasvatuksen ja psykodraaman kautta sosiodraamaan, tarinateatteriin ja moneen muuhun.

– Yksi asia johti toiseen. Olen elämäni aikana hirveästi opiskellut erilaisia menetelmiä, teatteria ja draamaa. Tuntimäärä on ihan käsittämätön, Laulumaa sanoo.

Gradun tekeminen jäi aikoinaan kaiken muun kiinnostavan jalkoihin. Aineisto oli jo kasassa, kun Laulumaalle tarjottiin töitä yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa.

– Oli iso juttu lama-aikaan 1990-luvulla, että sai töitä. Gradu jäi roikkumaan, mutta nyt maisteriopinnot ovat vihdoin loppusuoralla. Niiden kesken jääminen on vaivannut minua.

Yliopiston leivistä Laulumaa siirtyi konsulttifirmaan ja sieltä vuonna 2003 yrittäjäksi. Hänestä on tullut teatterialan ja koulutuksen moniottelija. Ohjaaja, käsikirjoittaja ja näyttelijä. Työelämäkouluttaja ja draamallisen luennon pioneeri. Koulutettavien määrä on vaihdellut kerralla 900 hengen luentosalillisesta yhteen ihmiseen. Asiakkaita on vuosien varrella ollut kymmeniätuhansia.

– On vaikea keksiä ammattiryhmää, jota en olisi kouluttanut.

Laulumaa kutsutaan paikalle usein silloin, kun työyhteisössä on haasteita tai joku ryhmä haluaa kehittää työssä tarvittavia taitojaan. Koulutusta tilataan myös työssä jaksamisen tueksi ennen kuin väsymys muuttuu ongelmiksi. Aina kyseessä ei ole ongelma, vaan draaman keinoilla tutkitaan monimutkaisia asioita, kuten strategiaa.

Yksi mielenkiintoisimpia Laulumaan toimeksiantoja on ollut lääkärien vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Hän on kouluttanut yleislääkäreiden kouluttajalääkäreitä ja myös tutkinut, miten vuorovaikutus potilaan kanssa menee ja miten kouluttajalääkäri voi nuorta lääkäriä ohjata. Aiheesta syntyy Laulumaan gradukin.

– Yleislääkärit kohtaavat ihmiset syntymästä kuolemaan. Potilaiden kohtelu ja tietty inhimillisyys on merkityksellistä. Valitukset ja potilaan huono kokemus tulevat usein kohtelusta, eikä hoidosta.

Työssään Laulumaa on kokenut paljon onnistumisia, mutta yksi muisto on ylitse muiden. Tapaus sattui yläasteella, jossa Laulumaa oli nuorena ylioppilaana opettajan sijaisena yläasteella ja toimi myös luokanvalvojana.

– Luokallani oli poika, jonka koulunkäynti oli vaikeaa. Meillä oli hyvät välit ja tsemppasin häntä monella tavalla. Kun lähdin pois, luokan tytöt tulivat sanomaan, että tämä poika haluaa pitää minulle jäähyväispuheen. Puhe meni näin: Hyvää jatkoa opettajalle. Vieläkin nousee kyyneleet silmiin, kun tätä ajattelen. Se oli häneltä suuri teko.

Huimia hetkiä Laulumaa on kokenut myös taiteen saralla. Yksi sellainen oli monologin ensi-ilta Manhattanilla.

– Olin New Yorkissa kurssilla ja halusin pitää ensi-illan Manhattanilla. Niinpä tein sen! Vuokrasin sieltä teatterin. Paria tuntia ennen iski epätoivo, että mitä oikein kuvittelin ja tuleeko paikalle ketään. Tuli, opettajani ja hänen verkostoaan. Silloin ylitin jonkun kynnyksen. Mitä vain voi tehdä, kun vain tekee.

Yritystoiminnassa ja taiteen tekemisessä tarvitaan rohkeutta. Sitä Laulumaalla on.

– Kun pitää tehdä valintoja saatan olla tosi pelokas ja kysellä ihmisiltä mielipiteitä. Monesti olen kuitenkin uskaltanut seurata sisäistä ääntäni. Joka kerta on yhtä pelottavaa, kun tekee itselleen jotain todella tärkeätä, on se sitten työssä tai rakkaudessa.

Elämänsä aikana Laulumaa on asettanut itselleen tavoitteita, joista moni on toteutunut. Perheen perustaminen jäi työnteon jalkoihin, mutta sitä hän ei enää murehdi. Haaveita on yhä.

– Haaveilen, että saan tehdä merkityksellisiä töitä edelleenkin. Haaveilen myös siitä, että voisin tehdä taidetta ilman, että täytyisi laittaa omistaan.

Yksityiselämään liittyvä haave on yksinkertainen.

– Saisi asua pienessä mökissä rakastamansa miehen kanssa ja juoda aamukahvia yhdessä, Laulumaa sanoo.