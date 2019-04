Ott Tänäkistä kertova elokuva julki tällä viikolla

Torstaina 11. huhtikuuta virolaisilla on syytä kansalliseen ylpeyteen. Ja siinä sivussa osansa voivat ottaa myös suomalaiset ja ennen kaikkea jyväskyläläiset. Torstaina nimittäin saa ensi-iltansa Tallinnassa Ott Tänak: The Movie -elokuva, joka kertoo Viron tämän hetken tunnetuimman urheilijan Ott Tänäkin urasta rallikuskina.

Dokumentaarisen elokuvan on ohjannut Tarvo Mölder. Elokuva tarjoaa kurkkauksen Tänäkin elämään siviilinä ja rallikuskina aina miehen syntymäpaikasta Saarenmaalta kansainvälisille rallipoluille. Elokuvaan on haastateltu miehen ystäviä, sukulaisia ja kilpakumppaneita.

Suomi ja Jyväskylä ovat omineet Tänäkin, koska kaudelle 2018 hän siirtyi puuppolalaisen Tommi Mäkisen luotsaaman Toyota Gazoo Racingin kuljettajaksi. Viime aikoina Tänäkiä on pidetty sarjan nopeimpana ja luotettavimpana kuljettajana, joka osin on syrjäyttänyt suomalaiset kuskit maailman terävimmältä huipulta. Tällä kaudella Tänäk on MM-sarjassa kolmantena 77 pisteellä. Sarjaa johtaa Thierry Neuville 82 pisteellä.

Tiedossa ei ole, onko Tommi Mäkinen paikalla ensi-illassa. Osa Mäkisen tallin toiminnasta sijoittuu Viroon, osa Puuppolaan.

Tänäkiä kuvataan ujoksi mutta omapäiseksi kuskiksi, jolla on iso ego. Elokuvastakin välittyy, että Tänäk tekee kaikkensa voittaakseen joskus MM-sarjan.