Päivät kynsiä laittaen, illat biljardisalissa – Laura Makkonen on kahden työn ihanuudessa, ei loukussa

Anne Repo

Laura Makkonen, 45, maalaa siveltimellä päivät asiakkaidensa kynsiä L-salongissa Torikeskuksen kolmannessa kerroksessa. Salongissaan hänellä on neljä muutakin ammattilaista, jotka tekevät kynsi-, käsi- ja jalkahoitoja, hierontoja, sokerointeja, kasvohoitoja ja ehostuksia.

Viime vuonna kauneusyrittäjä avasi Torikeskukseen toisen yrityksen, aivan toisesta maailmasta: biljardi- ja darts-sali Black Diamondin.

Näin kaikki kävi:

1 Ensin oli kaksi harrastusta

– Lakkasin jo pienenä tyttönä omia ja kavereitteni kynsiä ja haaveilin, että voisin elättää itseni kynsien koristelulla, Makkonen kertoo.

– Savonlinnassa oli biljardisali, jossa kävimme kavereiden kanssa 15-vuotiaasta lähtien pelaamassa. Biljardi jäi, kun aloitin opiskelun. Kun muutin L-salongin Torikeskukseen, huomasin naapurissa Players-biljardisalin ja aloin viritellä biljardin pelaamista uudelleen.

2 Kynsien tekijöitä kaivataan lisää

– Olen nyt aivan hirveässä hypessä töideni kanssa. L-salongissa on kynsiasiakkaita niin paljon, että olemme joutuneet tarjoamaan ei-oota. Meillä on tosi hyvä porukka, mutta jos tekijöitä löytyisi, ottaisin uusiakin vuokratuoliyrittäjiä. Nykyään on kuitenkin vaikea löydä sitoutuneita tekijöitä.

– Kynsien teossa ja koristelussa ei ole ikinä valmis, vaan pitää nöyränä kehittää tekniikkaa.

3 Uskallan ottaa riskejä

– Olen varmaan hullu, kun ryhdyin biljardibisnekseen. Kun anniskelulaki muuttui ja pystyin itse olemaan tiskin takana töissä, päätin ottaa pienen lainan, liisasin ja ostin pool-pöydät ja darts-taulut ja pistin yrityksen pystyyn.

– Jonain viikonloppuna on aivan täyttä, mutta ei aina. Keskikesällä on hiljaisinta, mutta kiireisiäkin iltoja on, kiitos kanta-asiakkaiden, viikkokisojen ja tapahtumien. Moni ei varmaan vielä tiedäkään, että Torikeskuksessa on Black Diamond -sali.

– Parin vuoden kuluttua näen, onnistuiko tämä. Jos ei, luovun yrityksestä, realisoin kaluston ja taputan itseäni olalle, että hyvä Laura, sinä yritit.

4 Erilaisia asiakkaita

– Rakennekynsiä täytyy huoltaa kerran kuukaudessa. Asiakashan ei tiedä kynnet hankittuaan, rakastuuko niihin, eli syntyykö pitkä asiakassuhde.

– Asiakas haluaa yleensä tulla tutun luokse, olemmehan kynsienlaiton ajan asiakkaan kanssa nokikkain pari tuntia. Siksi olisi tärkeää, että asiakas pääsee tutun luo jatkossakin, eikä häntä voi skipata esimerkiksi sen takia, että tekijä lopettaa.

– Biljardisalissa valtaosa asiakkaista on miehiä. Järjestämme viikkokisoja ja koulutuksia aloittelijoille ja edistyneille.

– Haluaisin innostaa naisiakin pelaamaan. Esimerkiksi keväällä järjestetty naisten ilta oli suosittu. Paikalle tuli 70 naista opettelemaan biljardia ja tutustumaan kauneudenhoidon uutuuksiin.

5 Metalliseppä, muotoilija, biljardikilpailija

– Koulussa olin hyvä kuvaamataidossa. Yläasteen jälkeen opiskelin metallisepäksi ja sitten Kuopion ammattikorkeakoulussa käsi- ja taideteolliseksi muotoilijaksi.

– Kynsitaiteilijan työ alkoi, kun LCN haki kynsistudioyrittäjää Jyväskylään. Alkuvuosina kävin usein koulutuksissa Suomessa, Saksassa ja Englannissa. Nykyisin koulutan uusia kynsimuotoilijoita Suomessa ja Pohjoismaissa.

– Olen opiskellut myös aikuiskasvatusta ja kasvatustieteitä, sillä vedin aiemmin posliinimaalauskursseja ja työskentelin kuvataidekoulussa.

– Nyt opettelen ravintola-alaa biljardi- ja darts-salissani. Haluan kehittyä pool-biljardin pelaajana ja kierrän naisten kisoissa. Vielä ei ole tullut menestystä. Kynsimuotoilu- ja -koristelukilpailut olen lopettanut. Niistä on kertynyt Suomen mestaruuksia ja muita palkintosijoja.