Paanalansalmella puksuttaa yksi Suomen 21 lossista, mutta yhdestä syystä se on harvinaisuus: "30 vuotta sitten kuusi autoa mahtui helposti, mutta nyt tekee välillä tiukkaa"

Kyllä västäräkki tietää! Paanalansalmen lossilla Hankasalmella on ollut vakiomatkustajana västäräkkiperhe jo kohta kolmekymmentä vuotta. Tasainen ja turvallinen kyyti lossin pelastusveneessä houkuttelee linnut pesintäpuuhiin vuodesta toiseen.

– Pesäpaikka on ehkä siirtynyt isältä pojalle muutamaankin kertaan, mutta joka ikinen kesä poikue on paikkansa täältä löytänyt, lossinkuljettaja Jari Ylönen sanoo.

Lossi yhdistää Kynsiveden Paanalan­saaren mantereeseen Hankasalmen puolella. Saaren toinen puoli kuuluu Laukaaseen, jonne pääsee siltaa pitkin.

Lossi aloitti liikennöinnin vuonna 1987. Sitä ennen saarelaisten piti mennä asioilleen veneillä.

– Tuolloin salmen rannat olivat perämoottoreita mustanaan, Ylönen muistelee.

Lossin pelastusveneessä on pesinyt västäräkkipari jo 30 vuotta, eikä tämäkään kesä ole poikkeus. Kuva: Timo Mustalampi

Kynsiveden Paanalansalmella on leveyttä reilut 300 metriä. Tiekunnan omistuksessa oleva yksityinen vaijerilossi on liikennöinyt salmessa vuodesta 1987. Kuva: Timo Mustalampi

Paanalansalmen lossi on yksi Suomen 21 yksityislossista. Harvinaisuus se on siksi, että lossia ei ole vuokrattu, vaan se on tiekunnan oma. Vuonna 1955 rakennettu vaijerilossi palveli Pudasjärven Jongunjoella vuoteen 1984, kunnes se jäi tarpeettomaksi. Silloinen TVH kunnosti lossin ja tiekunta osti sen romumetallin hinnalla eli 10 000 markalla.

Ihan ilmaista ei lossin pito ole. Tiekunta on esimerkiksi kahden edellisvuoden aikana uusinut kummankin puolen laiturit yhteensä noin 40 000 eurolla. Valtion tuki kattaa kustannuksista 80 ja kunnan tuki 10 prosenttia. Loppu jää 50:n lossiosakkaan vastuulle.

– Vaikka tie ja lossi ovat yksityisiä, on salmen ylitys ilmainensatunnaisille kulkijoille. Lossiin mahtuu kuusi henkilöautoa, jos mukana ei ole peräkärryjä. Tosin 30 vuotta sitten kuusi autoa mahtui helposti, mutta nyt tekee välillä tiukkaa. Autot ovat sen verran suurentuneet, Ylönen sanoo.

Paanalansalmen lossi liikennöi aikataulun mukaan joka päivä. Jos autoja on jonossa paljon, lossi tekee useita ylityksiä. Kuva: Timo Mustalampi

Lossi liikennöi aikataulun mukaan seitsemän kertaa päivässä. Aikataulu on suunniteltu niin, että Paanalansaaren vakituiset asukkaat ja kymmenet mökkiläiset ehtivät käydä kauppa- ja muilla asioillaan vuorojen välissä.

Kaikki halukkaat pääsevät yli. Jos autoja on jonoksi asti, lossi tekee useamman reissun. Vuosittain lossin kyydissä kulkee noin 6 000 ajoneuvoa.

– Kaikkein kiireisin päivä oli silloin, kun Lankamaalla ajettiin Suurajojen pikataival. Tuolloin lossi teki niin monta reissua, että moottoria piti välillä jäähdytellä.

Lievestuoreella asuva Seppo Ylönen matkasi mökilleen Paanalansaareen jyväskyläläisen poikansa Samulin kanssa. Lossi on käynyt tutuksi, varsinkin kun kuljettajana on oma veli. Kuva: Timo Mustalampi

Jari Ylönen asuu mantereen puolella noin kolmen kilometrin päässä. Lossin toinen kuljettaja Ensio Åkerman asuu saarella. Ajovuoroista sovitaan joustavasti tilanteen mukaan. Ylönen on toisen polven lossinkuljettaja, sillä hänen isänsä Vilho Ylönen aloitti työt 1980-luvulla.

– Kyllä tästä hommasta korvauksen saa, mutta varsinainen leipätyöni on traktoriurakointi. Lossin ajaminen on enemmänkin harrastus tai oikeastaan elämäntapa. Kyllä lossilla kelpaa kesäpäivää viettää.