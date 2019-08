Pakina: Naapurimaakunnissa on kivempaa

Tänään on virallisesti kesän viimeinen päivä. Rannikolta pikkuhiljaa levinnyt tapa viettää mökkikauden lopettajaisia eli Venetsialaisia on juurtunut Keski-Suomeenkin. Juhlaan kuuluu olennaisena osana elokuun tummuvaan yöhön ammuttava ilotulitus.

Muistin kerrankin ottaa viime uutenavuotena raketteja talteen Venetsialaisia varten. Niitä näytti olevan myynnissäkin ainakin yhdessä paikassa. Tänä vuonna on aikaakin juhlia oikein olan takaa, kun metsät ammottavat tyhjyyttään sienistä.

Olisi myös hauska tehdä Instagram-päivitys hästägillä autumnvibes. Kuvassa etualalla olisi naisen eteerinen silhuetti laiturilla, takana räiskyvät raketit. Taivaalla loistaisi täysikuu ja siihen heijastuisi kahden symmetriassa lentävän joutsenen varjot. Järvestä hyppäisi juuri oikealla hetkellä kahden kilon siika.

Ensin pitäisi liittyä Instagramiin, mutta tuon hienon kuvan takia sen voisi tehdäkin. Instagram-kuvat ovat oma maailmansa, joissa usein tavoitellaan sadunomaista täydellisyyttä. Jossain päin on kuulemma olemassa jo hotelleja, joissa on erikseen tehtyjä ig-nurkkauksia. Ne ovat sisustukseltaan ja rekvisiitaltaan viiden tähden luokkaa, vaikka itse hotelli on korkeintaan murju. Asiakkaat tekevät lavastetuissa nurkkauksissa kadehdittavan upeita hästäg lomalla -päivityksiä, ja täydestä menee.

Olin järkyttynyt, kun huomasin Keski-Suomen pelastuslaitoksen Facebookista, että ilotulitukseen tarvitaan maakunnassamme vieläkin lupa. Ei auta, vaikka lompakossa on melkein käyttämätön tulityökortti. Kerran olen sitä näyttänyt Lidlissä, kun millä tahansa kortilla sai ruuasta kymmenen prosenttia alennusta.

Ryhdyin anomaan lupaa. Ensin ahkeroin puoli tuntia saadakseni netissä olevan lomakkeen sellaiseen muotoon, jotta siihen pystyi kirjoittamaan. Sitten etenin kuin traktori kunnes puolivälin paikkeilla piti taulukoida ammuttavat tuotteet. Kaksi kissanpierua, sähikäinen, mitä ne lämpimään ulkorakennukseen asianmukaisesti varastoidut tulitteet mahtoivat ollakaan?

Kun selvisi, että lupa maksaa 18 euroa, luovutin. Eiväthän raketitkaan maksaneet niin paljoa.

Jäljelle jäi kaksi vaihtoehtoa. Matkustan tänään illaksi raketteineni Pietarsaareen, Kuhmoon, Hartolaan tai muulle vapaamieliselle seudulle, jossa lupaa ei tarvita, ja pössäytän arsenaalini taivaalle. Tai sitten tyydyn kohtalooni ja heitän ilotuliteet mökillä nuotioon.

Tuskinpa tuosta instakuvastakaan olisi suunniteltua tullut. Raketti olisi sytyttänyt taivaalla lentävän joutsenen tuleen ja eteeriselle naiselle olisi unohtunut löksöttävät mökkihousut jalkaan. Pisteenä i:n päällä taivaalla möllöttää musta uusikuu.

Tänään vietetään myös Suomen luonnon päivää, joka huipentuu yön nukkumiseen ulkona. Itse aion ulos myös jäädä, sillä sunnuntaina alkaa televisiossa kammotus nimeltä Big Brother viiden vuoden tauon jälkeen. Kanavasurfailussa sormi osuu aivan varmasti vahingossa BB-kanavalle väärällä hetkellä. Mieluummin katson jopa tanskalaisia miesten alushousumainoksia, jotka nekin ovat karmeita.

Lopuksi vitsi. Mitä eroa on keskisuomalaisella loppukesän juhlijalla ja Pohjois-Korean johtajalla Kim Jong-unilla? Jälkimmäinen saa ampua raketteja milloin tahtoo.