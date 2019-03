Pakina: Puolustusvoimat on joutunut pahasti puolustuskannalle

Ukrainassa koomikko Volodymyr Zelenskystä uhkaa tulla maan presidentti siksi, että hän on näytellyt televisiossa niin uskottavasti presidenttiä. Yhdysvalloissahan tilanne on juuri päinvastainen. Siellä koomikko Donald Trump näyttelee presidenttiä.

??? Miksi Juha Sipilä saa mennä? Ei sote yhtä miestä kaipaa.

Argentiinalainen ex-jalkapalloilija Diego Maradona oli Kuubassa vieroitushoidossa. Nyt epäillään, että kyseessä olikin vierihoito, koska on paljastunut, että miehellä on Kuubassa kolme lasta. Sanotaan mitä sanotaan tästä miehestä nykyisin, nyt kyllä hän edelleen laukoa osaa.

??? Mitä Juha Sipilä teki, kun sote kaatui? Lähti nosteleen.

Poliisi myöntää, että vähäisiä rikoksia, kuten polkupyörävarkauksia ei ehditä tutkia. Se on jännä juttu, miten kieleen ujuttautuvat termit ja määreet vähitellen muuttavat myös ympäröivää maailmaa. Vähän niin kuin lievä ja törkeä pahoinpitely. Minä annan ääneni sille kansanedustajaehdokkaalle, joka keksii ja kertoo, mitä tehdään toistuvasti kortitta ajaville ja muille taparikollisille. Ja panee asian myös täytäntöön seuraavalla vaalikaudella.

??? Miten Suomessa häviää vaalit? Lähtee soitellen soteen.

Metkaa, että urheilu tiivistyy Suomessa nyt kolmeen lähes identtiseen sanaa. Jääkiekon MM-kisoissa pitäisi laittaa kiekkoa ylämummoon. Alamommo-ilmiö vaivaa mäkihypyssä. Ja mikä-tahansa-mömmö tuli takaisin maastohiihtoon.

??? Ennen suomalaisessa politiikassa puhuttiin ajasta sotien jälkeen? Nyt puhutaan ajasta soten jälkeen.

Talvella Yle näytti talvella lyhyen dokumentin ampumahiihtomaajoukkueen saksalaisesta huoltopäälliköstä Danielo Mülleristä, jota ohjelmassa kuvattiin useilla positiivisilla laatusanoilla. Nyt myös liitto haluaa kiittää miestä ”potkujen” myötä ”ammattimaisesta toiminnasta, uusien ajatusten, osaamisten ja toimintakulttuurien kehittämisestä suomalaisen ampumahiihdon hyväksi”. Kuulostaako tutulta? Vähän niin kuin ne eläköitymispuheet, joissa pois lähtijää ylistetään korvaamattomaksi. Ja jota ei sitten kuitenkaan korvata vaan työt jaetaan jäävien kesken. Pahimmassa tapauksessa virka lakkautetaan kokonaan.

??? Long Play -mediayhtiö aikoo tuoda markkinoille uutisjournalismin rinnalle myös perinteisen miestenlehden? Sen nimeksi tulee Long Foreplay.

Puolustusvoimat on varmaan hämillään nykymenosta, kun niin monesta asiasta, joka ennen armeijassa oli itsestäänselvyys, tulee huutoa. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että jos OIKEASTI koulutetaan ihmisiä sotimaan, siis tappamaan ja kuolemaan, niin ei siinä pehmonallet ja vesipatja paljon auta. Jos taas LEIKITÄÄN, että ihmisiä koulutetaan tappamaan ja kuolemaan ja elämään oletetulla rintamalla täysin erilaisissa oloissa kuin rauhan aikaan, niin ihan sama. Ihan varmaa on, että jos puhutaan perinteisestä maasodasta, joita viime aikoina on Euroopassa ollut, niin ihan turha verrata nykypolvea 1930–40-luvun miehiin ja naisiin. Silloin ihmisten valmiudet ja lähtökohdat kriisiin olivat täysin erilaiset, eli paremmat. Naurattaa myös selvityspyyntö, miksi sotaharjoitukseen pitää ostaa viinaa. Siellä, missä on koolla enemmän kuin kolme suomalaista miestä tuollaisissa oloissa, on aina viinaa. Discopallosta en sen sijaan tiedä...

??? Mikä on ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräisen kuluneen kauden kehnon ampumatuloksen takana? No, onhan se nyt aivan selvää, että mitä pitempään kilpailee, sitä vaikeampaa on tähdätä hyvään panos-tuotos-suhteeseen.