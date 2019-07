Palkittu uuraislainen hevoskuvaaja kokoaa näyttelyn lapsuusmaisemiinsa – katso täältä parhaita paloja

Hevostuntemus on oleellinen osa hevoskuvaajan ammattitaitoa.

– Siitä ei välttämättä tulisi kovin hyvää jälkeä, jos hääkuvaaja laitettaisiin kylmiltään kuvaamaan hevosia. Tai jos minut laitettaisiin kylmiltään hääkuvaajaksi, hevoskuvaaja Suvi Nieminen, 28, vertaa.

Hän alkoi harrastaa ratsastusta lapsena. Ensimmäiset valokuvansa hevosista hän otti isänsä vanhalla filmikameralla. Nyt Nieminen on kuvannut hevosia sivutoimisena yrittäjänä jo pitkään.

– Hevonen ei ymmärrä olevansa kuvattavana, joten se on kuvauksissa aina luonnollinen. Jokainen tilanne on hyvin erilainen. Ennakoiminen on vaikeaa, mutta olen oppinut joitakin kikkoja, joilla hevosen saa tarvittaessa rentoutumaan tai kiinnostumaan.

Tulevana maanantaina 22. heinäkuuta avautuu Niemisen ensimmäinen valokuvanäyttely. Ohessa on otteita Hörökorvat-näyttelystä, joka on esillä 10. elokuuta saakka.

– Valitsin kuvia, joiden uskon puhuttelevan muitakin kuin hevosihmisiä.

Aittakioski Paunetin pihapiiriin Jokihaaraan nouseva näyttely on osa Uuraisten viikon ohjelmaa.

– Jännittävää, koska Aittakioski oli mun ensimmäinen kesätyöpaikka. Myin jäätelöä, kahvia ja karkkia, Nieminen kertoo.

Nieminen kasvoi Jokihaarassa. Nykyisin hän asuu Mikkelissä ja on päätyökseen matkailualalla.

Takavuosina Nieminen kuvasi Killerin raviradalla Jyväskylässä voittajavaljakoita. Nykyisin hän kiertää hevostapahtumissa Etelä-Savossa ja Kaakkois-Suomessa.

Niemistä pyydetään ottamaan yksityiskuvia. Omistajat haluavat kuvauttaa hevosensa tai olla sen kanssa yhteiskuvassa. Nieminen tietää, että hevoset ovat kuin perheenjäseniä.

– Koskettavimpia ovat ne tilanteet, kun tiedetään, että jonkin hevosen päivät alkavat käydä vähiin, ja otetaan viimeisiä kuvia.

Toisenlaisissa tunnelmissa ollaan, kun Nieminen tilataan kuvaamaan rippilasta tai ylioppilasta hevosen seurassa.

Niemisen yritys on nimeltään Valokuvaus Suvin.net. Viime vuonna hän osallistui ensimmäisen kerran hevosaiheiseen valokuvauskilpailuun. Sen järjesti hevoskuvaaja Petra Lönnqvist Hestafotosta.

Nieminen oli yksi kolmesta voittajasta. Palkitut pääsivät Lönnqvistin pitämälle lyhytkurssille.

– Sain hyviä vinkkejä varsinkin kuvankäsittelyyn. Omassa tekemisessäni yritän olla melko realistishenkinen. Osa kuvaajista saattaa vaikka vaihtaa koko taustan, mutta minä en tee sellaista, Nieminen kertoo.

Uuraisten viikko 20.–28. heinäkuuta. Ohjelma kokonaisuudessaan Uuraisten kunnan nettisivustolla ja Facebookissa otsikolla Uuraisten viikko.