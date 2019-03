Palokärjen silmä on omituinen ja kertoo linnusta paljon – katso Jussi Murtosaaren kuvat Suomen suurimmasta tikasta

Palokärki on Euroopan suurin tikka. Painoa kertyy lajille enimmillään 400 grammaa, pituutta puolisen metriä, ja siipiväli on noin 70 senttiä. Koko on suurin piirtein variksen luokkaa.

Iso lintu on myös varsin pitkäikäinen. Suomen vanhin palokärki on saavuttanut yli 13 vuoden iän.

Laji pesii meillä oikeastaan männyn kasvualueella eli lähes koko maassa Lapin tuntureita lukuun ottamatta.

Laji taantui voimakkaasti lähes koko 1900-luvun, erityisen voimakkaasti Pohjois-Suomessa. Suomen pesimäkannaksi arvioitiin 1980-luvun lopulla noin 11 000 paria, kun vielä muutama vuosikymmen aiemmin pareja oli pesinyt kolme kertaa enemmän. Viime vuosituhannen lopulla kanta alkoi kuitenkin ilahduttavasti toipua ja nykyään palokärkiä arvioidaan pesivän meillä jo jopa 50 000 paria.

Selvää syytä kannan kasvuun ei tiedetä, mutta palokärjen on arveltu osaltaan tottuneen ihmisten läheisyyteen sekä hyötyneen leutojen ja vähälumisten talvien yleistymisestä.

Talvisin monet tikat vierailevat mielellään rasvaruokinnoilla, mutta palokärkiä ne houkuttelevat harvoin. Kuusamon kotkapaikan palokärjet ovat kuitenkin oppineet hyödyntämään myös ihmisten tarjoamisia.

Pääosin palokärjen ruokalistalla on selkärangattomia eläimiä, usein muurahaisia. Hevosmuurahaiset ovat sen varsinaista herkkua.

Laji on melko äänekäs ja sen ääni on helppo tunnistaa. Raivokkaan rummutuksen ja kuikuttelun lisäksi lintu intoutuu usein raikuvaan lentoääneen. Laskeuduttuaankin se vielä ilmoittaa asiasta kimeästi kiekaisten. Tämä helpotti meidän kuvaajien valmistautumista jo hyvissä ajoin ennen itse linnun ilmestymistä. Meillä oli tiedossa palokärjen todennäköinen laskeutumiskelo.

Kun lähestyvä lentoääni raikaa taigametsässä, kamerat kääntyvät keloon päin. Samassa rungolle pölähtääkin iso, musta tikka, jonka koko päälakea koristaa punainen laikku: koiras. Naaraalla punaista olisi vain pienenä tupsuna niskassa. Lintu on tavoilleen uskollinen ja ilmoittaa vielä varmuuden vuoksi tulostaan. Nokka auki ja samassa ilmaa halkoo pari kertaa korkea ”kliee” – minä saavuin!

Laskeutumispaikka on tällä kertaa korkealla puussa, mutta ruokatarjoilu alempana. Hieman vaivalloisen oloisesti lintu pakittaa puuta alaspäin.

Tarjolla on talia, joka on lähes täyttä energiaa. Vahva nokka lohkoo rasvasta sopivia siivuja, jotka lintu vie suuhunsa pitkän, karhean ja taipuisan kielensä avulla.

Läheltä voi nähdä myös linnun erikoisen silmän. Sen pupilli ei ole pyöreä vaan lähes kahdeksikon mallinen. Aluksi tämä yksityiskohta voi hämätä, kun silmä vaikuttaa epäterävältä.

Linnun iänkin näkee sen silmästä. Vanhojen lintujen silmien värikalvo on kellanvaalea, nuorien sinertävänharmaa.

Läheltä tarkasteltuna nokka on vaikuttava ja se on todella tehokas: palokärjen tiedetään kovertaneen pesänsä jopa painekyllästettyyn voimalinjapylvääseen.