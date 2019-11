Palomies Jari Saario aikoo lähteä pähkähulluun yritykseen – tätä ei ole tehnyt vielä kukaan suomalainen

Palomies Jari Saario haluaa olla ensimmäinen suomalainen, joka soutaa Atlantin yli yksin. Matkaan on tarkoitus lähteä reilun vuoden päästä Kanarian saarilta ja rantautua Karibialla Antiguan saarelle 5 500 kilometriä myöhemmin. Matkaan mies aikoo käyttää 37–40 päivää.

Saario on aiemmin ollut sanansa mittainen mies. Kesällä 1 250 kilometrin soutumatka Kööpenhaminasta Helsinkiin kesti lopulta yli yhdeksän viikkoa, mutta Helsinkiin mies pääsi. Tämän rinnalla soutureissu Tallinnaan edes takaisin (160 km) oli ihan välipala. Mutta että Atlantin yli? Soutuveneellä? Yksin?

– Kyllä se mahdollista on. On tehtykin. Mutta ei vielä kukaan suomalainen. Tarkoitus on lähteä matkaan silloin, kun sääolosuhteet Atlantilla ovat suotuisimmat, Saario kertoo.

Tällä hetkellä mies kerää rahaa eli sponsoreita matkaan, koska sille tulee hintaa ehkä noin 150 000 euroa. Yksi erikoisvalmisteinen vene maksaa 50 000. Sellaisen saa Englannista.

– Vene, sen kuljetus Kanarialle, itse matka, sitten veneen kuljetus takaisin. Kaikki se maksaa, Saario kertoo Keskisuomalaiselle.

Joten rahaa tukialukseen ei ole?

– Kyllä on tarkoitus soutaa ihan yksin. Tietenkin yhteydenpitovälineet ovat. Ja vene on sellainen, että jos alkaa myrskytä, siinä on hytti. Ja oletettavasti tuollaiseen matkaan jokunen myrsky sattuu, Saario kertoo.

Ruokaa mies ottaa mukaan, mutta esimerkiksi vesi on tarkoitus tislata matkan aikana merivedestä.

Jari Saario on palomies ja pelastussukeltaja Espoossa. Hänellä on vaimo ja kaksi lasta. Hänet on valittu Vuoden palomiesurheilijaksi, hänellä on sisäsoudun Suomen ennätys vuodelta 2018 sekä neljä Suomen mestaruutta.