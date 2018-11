Palsanmäet huudattivat ja naurattivat äänekoskelaisia Espanjassa – tämän verran pulitettiin kuparipannusta Fuengirolassa

Huutokauppakeisari Aki Palsanmäen sekä Heli Palsanmäen viehätysvoima ei jää Suomen rajojen sisäpuolelle. Sen todisti torstain huutokauppa Fuengirolassa, Espanjan Aurinkorannikolla, jossa paukutettiin uudet omistajat monenmoiselle tavaralle.

Satamassa sijaitseva ravintola Uusi Refla ja sen edusta täyttyivät huutokaupan alkaessa noin 500 suomalaisesta. Kaikki eivät olleet pukeneet ostohousuja jalkaansa, vaan paikalle tultiin nauttimaan Aki Palsanmäen sujuvasta sanailusta ja ihmettelemään julkkispariskuntaa omin silmin.

Naurunremakalla palkittiin monet tarinat aina sateella uimaan lähteneestä huussista Remppa-Markku Saukon, jota Palsanmäki myös McKaivuriksi nimitti, tempauksiin.

Jo klassikoksi muodostunut kuparipannu nimikirjoituksin muuten vaihtoi Espanjan auringon alla omistajaa 110 eurolla. Remppa-Markun kovia kokenut olkihattu nimikirjoituksella varustettuna koristaa nykyisin 30 euroa pulittaneen ostajan päätä.

Fuengirolassa viime lauantaista lomailleet äänekoskelaiset Janne ja Mimmi Liekkinen sekä pojat Eelia, 10, ja Eje, 7, laskivat huutokaupan lomansa kohokohdaksi.

– Kiva tulla katsomaan huutokauppaa paikan päälle. Seuraamme Huutokauppakeisaria televisiosta kotona. Ohjelma kiinnostaa, Palsanmäet ovat niin meikäläisiä, Liekkiset kehuvat.

Vaikka Palsanmäen huutokauppa Suomessa toimii Uuraisten Hirvaskankaalla vain reilun kymmenen kilometrin päässä Liekkisten kotoa, Fuengirolan huutokauppa oli ensimmäinen, jossa perhe oli paikan päällä.

Tarja Louhi ja Heikki Salonen Äänekosken Koivistonkylältä ovat hekin katsoneet huutokauppaa jo vuosia vain televisiosta, vaikka asuvat vain viiden kilometrin päässä Palsanmäiltä. Toisin ovat asiat Espanjassa.

– Tämä on syksyn viides huutokauppa täällä Espanjassa, jossa olemme paikalla, "kansanomaisesta viihteestä" nauttiva pariskunta sanoo.

Louhi ja Salonen viettävät parhaillaan viidettä viikkoa Fuengirolan Torreblancassa, josta he ovat vuokranneet asunnon. Pimeyttä paossa kaksikko aikoo olla tammikuun alkupuolelle saakka. Espanja vetää jo neljättä talvea peräkkäin.

– Ei täältä voi oikein mitään huutaa, koska tavarat on hankala saada mukaan Suomeen.

Palsanmäkien yhdeksän viikon oleskelu Fuengirolassa päättyy torstain huutokauppaan. Espanjassa on kuvattu 10. tuotantokauden jaksoja ja pidetty kaikkiaan yhdeksän huutokauppaa.

– Aika on mennyt todella äkkiä. Aurinkokin on välillä hellinyt, vaikka sadettakin on tänä syksynä riittänyt kai normaalia enemmän, Aki Palsanmäki toteaa.

Palsanmäet ovat olleet Espanjassa huutokauppahommissa muutaman kerran aikaisemminkin, mutta lähinnä hyväntekeväisyyttä tekemässä. Tällä kertaa tavaraa on myyty pääosin omaan laskuun, aivan kuten kotona Hirvaskankaalla, vaikka joukkoon on mahtunut hyväntekeväisyyskohteitakin.

Torstaina toimintarahaa saivat myös muun muassa Aurinkorannikon Saapas ja Suomalainen koulu.