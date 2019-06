Pasi Lönn kirjoitti lastenkirjan, jossa asiat kerrotaan sellaisina kuin ne ovat – poliisiaiheisia kirjoja kyseltiin kirjastossa, joten kirjailija päätti tehdä sellaisen

Mitä kaikkea poliisiasemalla tapahtuu? Tähän kysymykseen vastaa jyväskyläläinen rikosylikonstaapeli ja kirjailija Pasi Lönn tuoreessa lastenkirjassaan Poliisiasema. Teoksessa tutustutaan poliisikoira Reetun kanssa liikennepoliisin, rikostutkinnan sekä hälytystoiminnan työskentelyyn ja varusteisiin. Inspiraatio kirjaan syntyi jo reilut kolme vuotta sitten.

– Sain kuulla vaimoltani, joka on töissä kirjastossa, että poliisiaiheisia lastenkirjoja kysellään. Nykypäivän poliisin työssä kiinni olevia teoksia on tosi vähän, joten päätin tehdä tilanteeseen muutoksen, Lönn kertoo.

Faktapohjaista lastenkirjaa kirjoittaessa on kirjailijan mukaan tärkeintä se, että asioita ei turhaan peitellä. Poliisiin ammattia ei myöskään liiaksi glorifioida.

– Kuvitukset saavat olla vähän vinossa, mutta faktojen on oltava paikallaan. Eräällä sivulla on kuvia poliisin ampuma-aseista, ja siihen yhteyteen on painotettu, että suomalainen poliisi joutuu käyttämään niitä hyvin harvoin.

Kuvituksesta vastaa Lönnin aiemmissakin teoksissa mukana ollut Jussi Kaakinen.

– Käytiin Jussin kanssa tosi hyvää keskustelua kuvituksesta. Jos huomasin jotain totuudesta poikkeavaa, saatiin se nopeasti kuntoon. Vastaavasti Jussi on piilottanut minulle pieniä jippoja sinne tänne lopulliseen kuvituseen, kirjailija naurahtaa.

Varsinainen kirjoitustyö kesti noin vuoden ajan. Vaikka Poliisiasema-kirjassa kuvitukset ovat suurimmassa osassa, löytyi kevyenkin tekstimassan kirjoittamisesta haasteita.

– Sivulla saattaa olla vain pari lausetta tekstiä. Siinä yksittäisten sanojen painoarvo on paljon suurempi, kuin esimerkiksi kokopitkää romaania kirjoittaessa. Niitä hiottiin kyllä huolella.

Pasi Lönnin teoksia on nyt yhteensä seitsemän. Kuusi aiempaa poliisin työhön keskittyvää pidempää viihteellistä teosta on tarkoitettu varttuneemmille lukijoille.

– Jatkoa lastenkirjojen saralla on ehdottomasti luvassa, aihepiiri saattaa kyllä poliisin työstä vaihtua, kirjailija vinkkaa.