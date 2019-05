Peliarvio: A Plague Tale: Innocence itkettää kokeilijaansa: mutta miksi?

A Plague Tale: Innocence

Asobo Studio

PS4, XOne, pc, ikäraja 18

Toimintaseikkailu A Plague Tale: Innocence tuli ilman hypeä kuin tyhjästä ja yllätti positiivisesti. Mikäli synkät tarinavetoiset selviytymistarinat ovat juttusi, nyt on herkkua tarjolla.

Tapahtumat sijoittuvat Ranskan keskiaikaan, jolloin musta surma teki tuhoaan. Elämä on muutenkin synkkää ja vaarallista. Teinityttö Amicia ja hänen pikkuveljensä Hugo ovat orpoja, jotka eivät pärjää elämässä voimalla. Heillä on vain toisensa ja kekseliäisyytensä. Ihminen on ihmiselle susi, mutta erityisen vaaran muodostavat valtavat rottaparvet, joita on kaikkialla. Rottia vastaan voi taistella vain valolla ja viisailla reittivalinnoilla.

Tarinankerronta ja pelaaminen toimivat mainiosti yhteen. Päähenkilöiden selviytymistarina ei ole vain tyydyttävä, se menee syvälle tunteisiin. Itku on silmäkulmassa jatkuvasti.

Peli kestää noin 15 tuntia, mikä on juuri sopiva aika. Nopeamminkin selviää, mutta silloin menettää paljon. Juuri paikkojen tutkiminen on merkittävä osa homman jujua. Asobo Studiota kannattaa pitää jatkossa silmällä.