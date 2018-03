Peliarvio: Actionin harmaata keskikastia

H1Z1

Daybreak Game Company

PC, ikäsuositus 16

Toimintapelien genre on parin vuoden aikana saanut kokonaan uuden lajityypin. Selviytymistyyppisissä peleissä verkkopelaajat ottavat toisistaan mittaa laajoilla pelialueilla ja voittajaksi kruunataan viimeiseksi selviytynyt kilpailija tai tiimi.

Battle Royale -nimellä tunnettu peligenre on kasvattanut suosiotaan kovaa vauhtia.

Markkinoita jakaa toistaiseksi vain muutama titteli, mutta pelistudioiden kehityspöydillä haastajia on kymmeniä.

Pelityypin kanta-isiin kuuluu Daybreak Game Companyn H1Z1. Pitkään kehitteillä ollut selviytymisräiskintä julkaistiin rajoitettuna esiversiona 2016. Virallinen lanseeraus nähtiin muutama viikko sitten.

H1Z1 muistuttaa teknisesti pahinta kilpailijaansa PlayerUnknown’s: Battlegroundsia. Lajityypin lisäksi pelit jakavat hämmästyttävän tarkasti myös pahimmat ongelmat, sillä kummatkin genren edustajat ovat kärsineet pahoista teknisistä ongelmista. Niiden taustalla ovat olleet laajaan pelimaailman vaatimukset, joita molemmat genren kärkibrändit ovat aikaa myöten yrittäneet taklata.

Pelillisesti H1Z1 tarjoilee toimivan paketin laajalla pelimaailmalla. Ympäristön tutkiminen ja varusteiden kerääminen nostavat hymyn huulille. Valitettavasti jähmeät kontrollit ja epätarkat tulitaistelut aiheuttavat turhautumista ja johtavat tilanteeseen, jossa pelitasojen herruudesta taistellaan paikoin taidon sijasta tuurilla.

Pelin asevalikoima on laaja ja kattava: mukana on tuliaseiden lisäksi erilaisia jousia, joiden etuna selviytymistaistelussa on äänettömyys.

Vaikka peliä on kehitetty pitkään, aseet jättävät runsaasti toivomisen varaa. Erityisesti niiden tuntuma ja äänimaailma ovat räiskintäpelien ystäville suuri pettymys.

Ulkoasullisesti peli ei vedä vertoja kauneimmille räiskintäpeligenren edustajille, mutta ulkoasukarkin karsimisella on saavutettu pelillisesti tärkeä pitkä piirtoetäisyys. Ratkaisun vaikutus pelikokemukseen on positiivinen, sillä laajojen kenttien taistelut tuovat mukanaan kokonaan uuden intensiteettitason.

Jopa 150 pelaajan verkkopelikarkeloita tukeva H1Z1 antaa pelaajalle laajat mahdollisuudet eri pelityylien hyödyntämiseen. Suoran hyökkäyksen sijaan selviytymistaistelua voi käydä hiipien ja tulitaistelua vältellen.

Kokonaisuutena H1Z1 on ristiriitainen pelikokemus. Loistavan idean ja laajan pelimaailman houkuttelevuutta syövät kömpelö ohjaustuntuma ja tekninen hiomattomuus. Ongelmat pudottavat pelin genrensä kärkipaikalta harmaaseen keskinkertaisuuteen.