Peliarvio: Atelier Lulua: The Scion of Arland täyttää toiveet

Atelier Lulua: The Scion of Arland

Koei Tecmo Games

PS4, Switch, pc, ikäsuositus 12

Japanilaiset roolipelit ovat yksi lukuisista heikkouksistani. Atelier-sarja ei ole tyylilajin tunnetuimpia edustajia, varsinkaan länsimaissa, mutta itselleni sille on ollut aina paikka sydämessäni.

Sarjaa yhdistää alkemia, fantasiamaailma ja tyttömäisyys. Jälkimmäinen koskee niin päähenkilöitä, värejä kuin yleistä tyyliäkin. Itseäni tämä ei ole haitannut millään tavalla, vaikka ”väärää” sukupuolta olenkin.

Päähenkilö on nuori Elmerulia Frixell, jota kutsutaan rennommin nimellä Lulua. Hän on kuuluisan alkemistin tytär, joka haluaisi jatkaa äitinsä jalanjäljissä.

Pelisarjaa on tehty yli 20 vuotta, joten taustalla on paljon mytologiaa. Tästä pelaajan ei tarvitse välittää. Atelier Lulua: The Scion of Arland sopii vaikka ensimmäiseksi Arland-peliksi. Näin siksikin, että aiemmin välillä turhan monimutkainen alkemia on nyt selkeämpää ja yksinkertaisempaa.

Atelier Lulua ei ehkä ole cool ja hurja rooli- ja seikkailupeli, mutta sillä on hyvä sydän. Tyylilajin ystävän odotukset täyttyvät.