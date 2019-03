Peliarvio: Baba Is You saa aplodit, koska on suomalainen

Baba Is You

Hempuli Oy

Switch, pc, ikäsuositus 7

Onhan se hienoa, kun suomalainen menestyy urheilussa. Mutta vielä hienompaa on, kun suomalainen firma tekee mainion pelin.

Hempuli Oy on käytännössä pelinkehittäjä Arvi Teikari. Indie-peliä on helppo tukea, sillä se on jo kerännyt maailmalla palkintoja ja kriitikoilta kehuja.

Visuaalisesti ja ääniltään Baba Is You on silkkaa 8-bittistä retroilua. Myös perusidea siirrettävistä kivenlohkareista on ikivanha. Mutta tapa, jolla kaikki tehdään, on aivan uudenlainen. Pelistä on vaikea kirjoittaa, koska peliteknisesti mitään vastaavaa ei ole.

Baba Is You on älyä vaativa ongelmanratkaisupeli, jossa ei ole kiveen hakattuja sääntöjä. Homman idea on juuri siinä, että pelaaja voi vaihtaa sääntöjä kesken pelin. Esimerkiksi ruohon muuttaminen myrkylliseksi aineeksi? Onnistuu.

Peli vaatii sitä kuuluisaa boksin ulkopuolista ajattelua. Kokeileminen kannattaa. Usein siitä seuraa yllättävä ketjureaktio ja runsain määrin keksimisen iloa.

Baba Is You on älykäs ja omaperäinen puzzle-peli, joka saattaa joskus turhauttaakin – mutta vain hetkeksi.