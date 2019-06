Peliarvio: Balancelot on vahva esikoispeli Jyväskylästä

Balancelot

AnvilBird Interactive

Pc

Eniten mediahuomiota saavat pelit, jotka on tehty isolla budjetilla kunnon hypetyksen kera. Pelejä julkaistaan niin valtavasti, että joukosta on vaikea erottua, vaikka tekniikka ja pelattavuus olisivatkin kunnossa.

Pienin tiimin paras keino päästä esiin on omaperäisyys ja tyylitaju. Juuri tähän rakoon yrittää iskeä jyväskyläläisen pelitalon AnvilBird Interactiven esikoinen Balancelot. Seitsemänhenkinen pelinkehitystiimi on saanut alkunsa Jyväskylän ammattikorkeakoulun pelialan opiskelijoiden ideasta kaksi vuotta sitten.

Peli sijoittuu keskiaikaan. Köyhä aseenkantaja haluaisi osallistua turnajaisiin. Mutta koska hänellä ei ole varaa hevoseen, mies lähtee matkaan yksipyöräisellä. Eeppinen matka alkakoon.

Tarinasta on mahdotonta tietää, mitä pelissä itse asiassa pitää tehdä. Homman idea on tasapainossa. Pelaajan tehtävä on ohjata hahmoa eteenpäin ja pitää hänet pystyssä nojaamalla eteen- tai taaksepäin. Lisäksi Jester osaa hypätä ja käyttää peistään vihollisia vastaan.

Kuulostaa simppeliltä, mutta on kaikkea muuta. Balancelotin vaikeustaso on nimittäin sadistinen. Tämä ei ole moka, vaan tietoinen valinta. On olemassa pelaajien porukka, joka pitää haasteista. Balancelotin idea on yrittää, kuolla ja yrittää uudelleen, kunnes homma onnistuu.

Balancelot on kuitenkin vaikeudessaan inhimillinen, ei koskaan epäreilu. Tarkistuspisteitä on tiheään tahtiin. Lisäksi aseenkantaja kuolee vain taaksepäin kaatumalla, sillä edessä tukea antaa peitsi.

Tällaiselle nakkisormella Balancelotin alku oli turhauttavaa. Meni aikansa ennen kuin pääsin edes lyhyen ensimmäisen kentän läpi.

Mutta kun Jesterin ohjauksen salat alkoivat mennä sormimuistiin, pelaamisesta tuli hyvin tyydyttävää. Ohjaamisen pitäisi onnistua niin näppäimistöllä kuin ohjaimellakin, mutta itse en saanut Steam Controlleria koskaan toimimaan.

Pelattavuudessaan Balancelot tuo vahvasti mieleen toisen suomalaisfirman menestyspelin, RedLynxin Trials-sarjan. Moottoripyörät on nyt vain korvattu yksipyöräisellä.

Balancelotin valtti perusidean lisäksi on visuaalinen tyyli. Jälleen kerran nähdään, että tärkeintä ei ole pikseleiden määrä vaan tyylitaju.

Peli tuo vahvasti mieleen Terry Gilliamin Monty Python -huumoriryhmässä tekemät animaatiot. Ja se on hyvä juttu se.

Balancelot on pienen suomalaisen pelistudion vahva aloitus. Pelaaminen vaatii vaikeutensa vuoksi masokistista luonteenlaatua, mutta juuri se on homman ideakin. Balancelot maksaa Steamissa alle kympin.