Peliarvio: Battlerite Royale tarjoaa pelityypin faneille laatuviihdettä

Battlerite Royale

Stunlock Studios

PS4, Xbox One, ikäsuositus 7

Pelimaailma seuraa trendejä kuumeisesti. Viime vuosien merkittävin kehityssuunta liittyy battle royale -pelimuotoon, jossa pelaajat metsästävät toisiaan jatkuvasti kutistuvalla pelialueella.

Hurjan suosion myötä jokainen pelistudio on yrittänyt napata markkinoista siivunsa. Ilmiö on johtanut tilanteeseen, jossa pelikaupan hylly on täynnä genren edustajia.

Stunlock Studiosin Battlerite Royale yrittää myöhäisherännäisenä ammentaa markkinoista siivunsa, mutta valitettavasti yritys jää vajaaksi: tiukasti kilpailluilla markkinoilla perushyvä suoritus ei riitä.

Värikäs ja hyvällä pelattavuudella varustettu roolipeli tarjoaa pelityypin faneille laatuviihdettä. Diablomaisen roolipelin ja battle royale -pelimuodon yhdistelmä on omaperäinen yritys, joka erottaa pelin battle royale -trendin valtavirrasta.

Valitettavasti genreristeyksen lopputuloksena syntyvä hektinen taistelueepos ei kuitenkaan kykene lunastamaan konseptin potentiaalia. Erilaisten hahmojen tasapainotusongelmat syövät peli-ilon ja pudottavat tulokkaan lajityypin kärjestä.