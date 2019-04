Peliarvio: Borderlands: Game of the Year Edition on maineensa veroinen – reikäpäinen huumori toimii

Borderlands: Game of the Year Edition

Take-Two Interactive

PS4, X1, pc, ikäraja 18

Räiskintäroolipeli Borderlands ilmestyi jo 10 vuotta sitten Playstation 3:lle ja Xbox 360:lle. Game of the Year Edition on päivitys uudelle konsolisukupolvelle. Tosin Borderlandsia on aiemminkin voinut pelata nykykonsoleilla The Handsome Collection -kokoelmana.

Borderlands oli uranuurtaja, jonka perintö on yhä selvästi nähtävissä varsinkin nettiräiskinnöissä. Grafiikka on kestänyt aikaa yllättävän hyvin sarjakuvamaisen tyylinsä ansiosta. Mikäli Borderlans olisi pyrkinyt alunperin visuaaliseen realismiin, tilalle olisi taatusti toinen.

Valittavana on neljä hahmoa, joilla on oma persoonallisuutensa ja erikoisvoimansa. Pelattavuuteen hahmon valinnalla ei kuitenkaan juuri vaikutusta ole. Tehtävänä on löytää aarreholvi, joka sijaitsee Pandora-planeetalla. Käytännössä sinun täytyy tuhota viholliset ennen kuin he tuhoavat sinut. Asearsenaali on laaja ja monipuolinen.

Yksi Borderlandsin valteista on reikäpäinen huumori, joka toimii. Kun keskellä hurjinta toimintaa hahmo heittää kaksimielisen letkautuksen, se hymyilyttää väkisinkin. Varsinkin kun ääninäytteleminen on mainiota.

Pandora muistuttaa kovasti Mad Max -elokuvien maailmaa, eikä taatusti sattumalta. Meno on muutenkin samanhenkistä: hyvin väkivaltaista ja sekopäistä. Aavikko on armoton paikka.

Game of the Year Edition -alaotsikko tarkoittaa, että mukana ovat kaikki julkaistut lisäosat. Koska jo alkuperäinen peruspeli oli laaja, pelattavaa on nyt tarjolla taatusti tarpeeksi. Pääjuonen edetessä lisätehtäviä avautuu yhtenään.

Yleensä tehtävänä on hakea joku tietty tavara tai nitistää vihollisjoukko. Samalla Pandoran salaisuudet avautuvat, ja pelaaja saa kaikenlaista lisätietoa. Vaikka Borderlands on toimintapeli, siinä on myös järkevä juoni ja roolipelielementtejä.

Jokaisella hahmolla on kolme kykypuuta, joita voi edetä omien halujensa mukaan. Pelaaja voi olla yhtä hyvin yhden miehen armeija kuin tiimipelaajakin. Borderlands on ehdottomasti parhaimmillaan kimppapelinä hyvässä seurassa.

Pelillisiä uudistuksiakin on, mutta ne ovat lähinnä hienosäätöä. Ruudun ylälaidan pienoiskartta on tervetullut lisä. Suunnistusta se helpottaa kummasti. Pitkiin latausaikoihin sen sijaan ei ole helpotusta tullut.

Borderlands: Game of the Year Edition on pätevä pelipaketti toiminnan ystäville. Harva kymmenen vuoden ikäinen peli on kestänyt aikaa yhtä hyvin. Se mikä tekniikassa nykypeleille hävitään, voitetaan persoonallisuudessa ja punk-asenteessa.