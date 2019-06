Peliarvio: Cadence of Hyrule on viimeistelty ja kekseliäs, siis yksinkertaisesti hyvä

Cadence of Hyrule

Brace Yourself Games

Switch, ikäsuositus 3

Nintendo yllättää antamalla ensimmäistä kertaa indiestudion tehdä sarjansa uuden osan. Ryan Clarkin vancouverilaistiimi ansaitsi historiallisen kunnian upealla rytmipelillään Crypt of the Necrodancer (2015). Cadence of Hyrule kehittää tuon debyyttipelin ideaa ja yhdistää sen The Legend of Zelda -sarjaan. 2d-maailmaa tutkitaan, esineitä etsitään ja haasteluolia läpäistään Zeldan perinteiden mukaan. Koukku on siinä, että kaikki tapahtuu musiikin tahtiin.

Ruutuihin jaetuilla, kauniilla alueilla voi liikkua neljään suuntaan, ja liike tulee ajoittaa biisin rytmiin. Viholliset ja heidän ammukset liikkuvat myös musiikin tahtiin. Kyse onkin kuin reaaliaikaisesta, tanssivasta shakista.

Danny Baranowskyn sykkivät sovitukset klassisista Zelda-sävellyksistä saavat uppoutumaan antoisan taktiseen, mutta kutkuttavan vaistonvaraiseen pelaamiseen. Kova muttei koskaan epäreilu haaste kruunaa kokonaisuuden.

Cadence of Hyrule on niin viimeistelty, kekseliäs ja yksinkertaisesti hyvä, että sen uskoisi jopa Nintendon omaksi peliksi.