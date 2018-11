Peliarvio: Call of Cthulhu on kelpo kauhua sitä etsivälle

Call of Cthulhu

Cyenide

PS4, X1, PC, ikäraja 18

Seikkailuroolipeli Call of Cthulhu perustuu kauhukirjailija H.P. Lovecraftin teksteihin, mutta vieläkin enemmän kynällä ja paperilla pelattavaan roolipeliin, joka ilmestyi vuonna 1981. Itse en ole tuota peliä pelannut, vaan eipä sillä ole mitään merkitystä videopelin kannalta. Jos videopeli ei toimi itsenäisenä teoksena, on ihan sama, mihin se perustuu.

Tarina alkaa 1920-luvun Bostonista. Entinen sotaveteraani Edward Pierce on yksityisetsivä, mutta miehellä ei mene hyvin. Hän vetää viinaa ja lääkkeitä, ja firma on konkurssin partaalla. Kaiken huipuksi mies näkee jatkuvasti painajaisia. Vai ovatko ne sittenkin enneunia, tai ehkä merkki horjuvasta mielenterveydestä?

Pierce palkataan tutkimaan syrjäisessä, pienessä kalastajayhteisössä saaressa tapahtunutta tragediaa. Taidemaalarinainen, tämän aviomies ja lapsi ovat kuolleet kartanonsa tulipalossa. Poliisin tutkimuksen mukaan kyse on onnettomuudesta, mutta dekkari saa nopeasti syitä olla eri mieltä asiasta.

Call of Cthulhu on rehdisti vanhanaikainen kauhuseikkailu- ja selviytymispeli, jossa on kunnianhimoiset lähtökohdat. Cyenide on halunnut korostaa päähenkilön mielenterveydellisiä ongelmia siten, että se vaikuttaa myös pelaamiseen. Tervejärkisyyden ja hulluuden rajoilla ei voi uskoa omiin silmiinkään. Hyvä idea ei kuitenkaan koska jalostu toimivaksi pelimekaniikaksi, vaan on yksinkertaista säikäyttelyä.

Kupletin juoni selviää nopeasti. Ensin mennään tietylle alueelle ja tutkitaan jokainen nurkka. Sitten mennään jokaisen ihmisen luokse ja käydään läpi kaikki dialogivaihtoehdot. Pitkän lataustauon jälkeen sama toistetaan uudessa paikassa. Tämä on enemmän interaktiivista tarinankerrontaa kuin videopelaamista.

Älypähkinät ovat helppoja. Jos kyläjuopot haluavat viinaa palveluksiaan vastaan, mennään kuppilaan ostamaan viskipullo ja tuodaan se heille. Tällaisessa ei paljoa aivot kulu.

Pelillä on myös ansionsa. Tarina on kiehtova, ja se on toteutettu tunnelmallisesti.

Grafiikka ei ole sinällään komeaa, mutta sopii mainiosti tarinaan.

Myös Lovecraftille tehdään kunniaa. Taustatyöt on selvästi hoidettu tunnollisesti.

Taisteluita ei pelistä löydy, muuta kuin välianimaatioista. Kyse on puhtaasti tutkimisesta ja seikkailusta. Roolipelielementit näkyvät yksinkertaisessa kykypuussa. Dialogiin saattaa ilmaantua uusia vaihtoehtoja pelihahmon taitojen mukaan.

Call of Cthulhu on kelpo kauhuseikkailu, vaan ei aivan yhtä hyvä videopeli. Lovecraft-fanit saavat silti olla erityisen tyytyväisiä.