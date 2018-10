Peliarvio: Call of Duty: Black Ops 4 on kaikesta hyvästä huolimatta pettymys

Call of Duty: Black Ops 4

Treyarch

PC, PS4, Xbox One, ikäraja 18

Activisionin Call of Duty -uutuusosa on varma syksyn merkki. Tänä vuonna markkinoille ehtii jo pelisarjan 15:s osa. Peruskonsepti ei ole vuosien saatossa muuttunut: toimintaelokuvaa muistuttavan yksinpelikampanjan kylkeen on pultattu vauhdikas verkkopeli.

Tänä vuonna muutos on suurin vuosikausiin, sillä tarinavetoinen kampanja on jätetty pois. Juonivetoisuutta yritetään korvata hahmotarinoilla, mutta konsepti on paha pettymys. Vaikka nettipeli on jo vuosia ollut pelin vetonaula, tarinatilan karsiutuminen on pelikansan aliarviointia – hinnassa muutos ei näy. Activision apinoi EA:ta, jonka Battlefield-sarjasta kampanjat katosivat vuosia sitten.

Verkkopeliareenoilla tarjolla on runsaasti eri pelimuotoja, joista suurin osa on tuttuja. Merkittävin uudistus on uusi battle royale -pelimuoto, jossa selviytymisestä kilpailee jopa 100 pelaajaa. Treyarch hyödyntää pelityypin kasvanutta suosiota ja onnistunee nappaamaan markkinoista merkittävän osan.

Kokonaisuutena Black Ops 4 on silti pettymys. Pelin ulkoasu ei saavuta megabudjetin potentiaalia ja yksinpelitilan karsimista ei ole saatu kompensoitua verkkopelin laajentamisella.