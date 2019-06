Peliarvio: Collection of Mana on jotain jota kannatti odottaa 24 vuotta

Collection of Mana

Square, M2

Switch, ikäsuositus 7

Vuonna 1995 pohdittiin, kauanko Seiken Densetsu 3:n saapumisessa Japanista voi kestää. Kukapa olisi uskonut, että vastaus on: liki neljännesvuosisata.

Mutta nyt se on totta. Hiromichi Tanakan ja Koichi Ishiin ajattoman viehättävä roolipeli on vihdoin käännetty englanniksi ja julkaistu Trials of Mana -nimellä. Se saapuu osana Collection of Mana -pakettia, jonka muut pelit ovat pätevä Final Fantasy Adventure (1991) ja keskeinen Secret of Mana (1993). Ilahduttavasti kokoelman on tehnyt pelirestauroinnin eksperttitiimi M2, joten kaikki toimii moitteetta.

Trials of Manan parissa ei voi kuin ihmetellä, miksi tämä aikanaan suljettiin Japaniin. Kyse on poikkeuksellisen antoisasta ja kunnianhimoisesta roolipelistä, joka huokuu suuren, mystisen ja haastavan seikkailun mieltä ylentävää vetovoimaa. Se on vieläpä SNES-koneensa audiovisuaalisesti upeimpia pelejä, todellinen elämys. Joten, nyt kun tämä vihdoin ja viimein on mahdollista, sitä ei kannata ohittaa.