Peliarvio: Conariumin tarina toimii, mutta toiminta ei

Conarium

Zoetrope Interactive

PS4, X1, pc, ikäsuositus 12

Kauhu- ja fantasiakirjailija H.P. Lovecraft nauttii pelintekijöiden suosiota. Conarium on saanut inspiraationsa pitkästä novellista At the Mountains of Madness, mutta pelitarina on suurimmalta osaltaan alkuperäinen.

Kaikki neljä päähenkilöä ovat tiedemiehiä. He törmäävät johonkin kauhistuttavaan yliluonnolliseen, jota ei pitäisi olla olemassa. Asiaa pitää tutkia tarkemmin, vaikka se hengenvaarallista onkin.

Conarium on vain vähän peli ja enemmän interaktiivista tarinankerrontaa. Tätä tyylilajia kutsutaan usein kävelysimulaattoriksi. Tämä tarkoittaa sitä, että pelaaja kulkee tapahtumapaikasta toiseen, pelillisiä elementtejä on vähän ja ne ovat helppoja. Kyse on siis enemmän kokemisesta kuin suorittamisesta.

Luotu maailma on uskollinen Lovecratin hengelle ja muutenkin komeaa katsottavaa. Tämä pätee niin kauhistuttavan kauniiseen visuaalisuuteen kuin itse tarinaankin. Tunnelmaa riittää. Tyyliä on kuitenkin enemmän kuin sisältöä. Conarium on kuin komea liikkuva kuvakirja. Mutta jos kaipaat Cthulhua elämääsi, nyt sitä on tarjolla. Tarinana homma toimii, pelinä heikommin.